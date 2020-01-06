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蘇沛豐：新創建去年改派息政策 股息能見度大增

【明報專訊】首先跟進上月2號推介的中聯重科（1157），上周五高見6.99元，較推介時上升26%，與目標價7元只差一格，基本上到價了。行業與公司今年增長前景仍佳，但短期升得急，不妨先鎖定利潤，等後抽至6.1元再買。

恒指上周五單日轉向，較高位回落逾400點，並不太意外，畢竟已升穿8月份以來的上升通道頂，14天RSI亦升至70以上超買區，有獲利回吐壓力實屬正常。估計本周市况仍偏強，受內地降準及中美貿易談判的憧憬支持，但須小心若中美如期於本月15號簽訂首階段協議，投資者可能反而會趁好消息出貨。

中線較穩健的策略，可買高息防守股。新創建（0659）從事內地收費公路、建築、飛機租賃、環保等，多數是收入穩定、現金流強之業務。去年11月完成收購富通保險，我們估算富通併表可提高新創建於2020年度及2021年度（6月年結）之每股盈利14%及25%。

新創建去年9月公布全年業績時，宣布更改派息政策，由以往固定派息比率改為每股派息金額漸進，可解決非經常收益令派息隨盈利波動的弊處，令股息能見度大增，提高作為防守型收息股的吸引力。

突破50天線 中長線看15.4元

估計新創建2020年度及2021年度盈利分別增長7%及24%，預測市盈率分別為10.3倍及8.3倍，預測股息率5.3厘及5.6厘。潛在的股價催化劑是出售非核心資產，專注發展核心業務（保險、道路、飛機租賃、建築），有助收窄綜合企業之估值折讓。上周五股價異動，大成交配合升近半成，突破50天線及頭肩底頸線，中長線目標15.4元。

（筆者為證監會持牌人士，沒持有上述股份）

招銀國際研究部策略師

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