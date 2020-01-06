潘迪藍：中美貿易協議 難改冷戰格局

中美兩國都同意，有需要停止貿易戰升級，但似乎，到目前為止，還沒有公開多少貿易協議的細節。由於美國和中國未能解決更加棘手的問題，故貿易戰造成的政治和經濟不確定因素並未能消除。第一階段的貿易協議並不會改變以下三點：

中美正常貿易關係一去不返

（一）中美的正常貿易關係已經結束了。由特朗普政府首次對內地貨品額外開徵關稅已可以清楚地看出，這不只是對中國的攻擊，而且也是對過去20年美國實施貿易政策的方式的攻擊。實際上，美國在2000年與中國建立「正常貿易關係」的決定（對待中國就和對待世界貿易組織的其他成員國一樣），已經被撤銷了。可能破壞中美貿易和投資流動的政治風險已經回朝。

在第一階段的貿易協議中，美國只是同意將已經向很多中國貨品開徵的額外關稅的稅率進行非常有限度的削減。但第一階段的貿易協議生效之後，美國對進口內地貨品徵收的關稅平均仍然高達19.3%，遠遠高於貿易戰之前的3%。

而該協議亦容許美國在中國大陸未能履行其承諾，或者在進一步的談判未能取得成果的情况下，重新徵收已經削減的額外關稅。這兩個事實清楚表明，第一階段的貿易協議並不是結束中美貿易戰，而只是將它凍結下來。

因此，全球性公司重組它們的供應鏈以減少遭受中美貿易摩擦影響的需求尚未消除，這些程序以及其相關成本將會繼續。

雙方戰略猜疑根深柢固

（二）兩國戰略上的不信任根深蒂固。「第一階段」的貿易協議只是一項簡約主義的協議，側重於為特朗普的競選連任活動製造可以交付的成果──主要是中國承諾購買更多美國農產品。

雖然特朗普表示，他計劃前往內地繼續就「第二階段」的貿易協議談判，但達成進一步協議的可能性很低。

中國大陸已經在所謂結構問題上作出了絕大部分他覺得接受得到的調整，例如知識產權保護等，並且希望以自己的方法來管理國有企業，而不是與美國談判國有企業問題。

更加基本的原因是，中美兩國的政治精英都愈來愈不喜歡和不信任對方。從中國的角度來說，美國的單邊主義貿易行動以及特朗普的反反覆覆和不可理喻表明，美國是一個不可靠的伙伴。所以，中國簡單審慎的做法，就是減少在經濟上對美國的倚賴，在國際間以自己的方式辦事。

從美國的角度來說，習近平的獨裁統治、在新疆的大規模拘禁，以及北京對香港的大規模抗議活動的立場，令到美國愈來愈難以捍衛它與中國的友好關係。

由於中國並不認同美國的價值觀或利益，因此美國覺得，它必須和中國保持一定距離。這意味着，兩國政府都可能傾向「脫鈎」，以減少經濟和政治交流，而不是試圖維持緊密的關係。

科技戰難以平息

（三）兩國仍在繼續科技戰。科技已經成為中美戰略競爭的最重要軌迹。中國政府堅信，中國的經濟前景取決於它在高科技方面是否能夠成為領袖，而美國政府則將中國這些努力視為挑戰美國的經濟和軍事霸權。

雖然第一階段的貿易協議避免了雙方進一步提高關稅，但卻沒有限制美國使用其他法律和政治手段來遏制中國的科技進步。事實上，這些手段美國將來還可能運用得更多，因為支持使用這些手段的人現在毋須擔心它們會影響貿易談判。

迄今為止，美國使用這些遏制手段的的紀錄好壞參半。例如，美國的出口管制措施對一些內地公司造成了傷害，但明顯未能令華為變成成跛子。這次失敗，又引發了美國國內討論，應該如何修改出口管制規則，令它們更難被規避。因此，這個故事的結局可能尚未出現。

直至目前為止，中國的反應大多是在口頭上的，還未化成實際行動。部分原因是，中國已經有很多正式和非正式的政策，可以限制外國科技公司在內地奪取市場佔有率。在今年內，中國很可能會開始以更有系統的方式去反擊美國的遏制行動。

GaveKal Dragonomics資深經濟師

[潘迪藍 國際視野]