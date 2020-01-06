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林少陽：比特幣對冲風險勝黃金

【明報專訊】美軍空襲伊拉克殺死伊朗高級將領，資本市場以炒高期油、黃金及比特幣回敬，股市則略微回調。正路計，即使伊朗發動報復行動，規模亦未必足以引發國際恐慌，投資者應趁調整加碼，不過如果開年之前已經滿倉的話，應對的方法，則應該是趁市場暫時反應不大之時，做定一點防風措施。

防風措施，不外乎增持現金與加強對冲，其中對冲可供選擇的工具，除了沽期指、買認沽期權及沽空弱勢股票之外，亦可以考慮買入黃金、期油或比特幣。黃金、期油及比特幣的特性，是他們往往能在升市時跟股票同步上升，但在避險情緒高漲的日子，則同時扮演避險工具的角色（如上周五）。

減持股票，換馬受惠於黃金、油價及比特幣的工具，可說是在不太睇淡當前市况之下，一個相對便宜的買保險方式。由於個人對油價的長線看法較為中性，沒多大興趣買期油，退而其次是向多年來扶不起的阿斗的「三桶油」埋手。又因為對這些老國企的興趣亦只是一般，加上現金寶貴不想減持手中增長型愛股，因此只是買了睇好這批股份的股票期權，當做萬一真的睇中的話，依然有份派彩便算。

黃金是看淡美元大殺傷力武器

買入黃金ETF當做現金的替代品，應該比增持現金較着數。如果閣下對美元今年前景的看法跟本欄不謀而合的話，則黃金其實不止是救生圈，亦是看淡美元的大殺傷力武器。

比特幣自2017年底見頂之後，已經歷過兩次災難式調整，以及其間一次升勢逾3倍的大規模反攻。目前價位，當然不敢說是無得輸（這個世界只有一樣東西是冇得輸的，就是永不下注），但考慮到目前的國際地緣政治形勢，以及成熟市場股市的普遍估值水平，現價的比特幣，應該稱得上是進可攻退可守。比特幣與黃金的相關性頗高，啤打（beta）系數是黃金的兩倍。無論作為避險或美元弱勢的工具，比特幣的效率都比黃金好。經過一輪比併之後，最終結果是拒絕老土，擁抱新潮。

由於伊朗的報復行動具體時間無人知曉，投資者無論是買入期權淡倉，還是「三桶油」期權好倉，都不要揀太短期的，因為不排除大市在跌一日半日之後，便再創新高，保險金好快化作輕煙。

觀乎上周五的市場反應，港股表現相對美股硬淨，反映中立甚至輕微親伊朗的中國，應該起碼可以在今次事件中，保持足夠的安全距離。減持港股，只是短期權宜之計，免遭池魚之殃而已。

上周五另一個有趣的發現，是多隻A股白馬股都遭到拋售，估計是國際投資者參與度提高，受到國際熱錢去風險行動影響所致。周五A股跌幅較港股明顯，若認為周五美軍突擊行動影響有限的話，買貨首選應該是A股中的白馬股。

（作者客戶持有比特幣ETF）

以立投資董事總經理 Vincent@vlasset.com

[林少陽 細味投資]

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