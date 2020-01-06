陸振球：買洛歇對冲地緣政治風險

上述擊殺伊朗高級將領事件爆出後，由於涉及伊朗這個中東產油大國，加上地緣政治緊張升溫，金價和油價即同時急升（見圖1），而當晚美股道指則跌了233點，相信今日港股開巿也會受到影響。

軍工股ETF 升幅受制波音

一般來說，如事件進一步加劇甚至令美國和伊朗出現戰爭，金價和油價勢將搶高，其實，除可留意相關的股票如金礦股ETF或期油ETN，又或早前股神已入股的石油開發公司西方石油（Occidental Petroleum）一類公司股份，而西方石油近期股價也開始由低位反彈。

另外，地緣政治升溫也可以留意軍工股ETF如ITA，不過ITA主要成分股包括近一年多受737max停飛困擾的波音，以至表現受到拖累，因此不如直接買入一隻大家都熟悉的美國航天軍機製造商股票——洛歇（Lockheed Martin Corporation，美國上巿編號：LMT），該股受到上述美國擊殺伊朗高級將領消息的刺激，上周五逆巿升了超過3%並創出新高（見圖2）。

洛歇上周五逆市創新高

當然，大家或許認為買Lockheed Martin股票有發戰爭財而覺得不道德的考慮，但反過來也可視作只是用作對冲地緣政治升溫風險的操作！

[陸振球 投資超限戰]