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今年投資黃金 享升值兼避險 多項因素支持 券商料1400至1700美元波動

【明報專訊】光大新鴻基外匯策略師任曉平表示，去年貿易戰及地緣政治風險支持黃金走勢，現貨金價於9月初一度高見每盎司1557美元，但其後回吐，於1450至1520美元區間整固。光大新鴻基預期，受惠低息環境及債券負收益率，加上避險需求上升、央行增持黃金及美匯轉弱等因素，今年金價上升機會偏高，預料波幅區間介乎每盎司1400至1700美元水平。同時，黃金與股市的相關度較低，投資者可適量配置黃金，以分散組合風險。

明報記者 龍彩霞

美伊關係緊張令黃金成為避險資產，金價升至1540美元。永豐金融資產管理董事總經理涂國彬表示，雖然美國一度面對經濟增長放慢的擔憂，以及中美貿易關係緊張的影響，聯儲局甚至連番減息，但從第四季開始，經濟數據樂觀，中美也終於達成了首階段貿易協議，投資者情緒明顯好轉。美元資產獲得支持，美匯指數雖然從10月高位開始回吐，甚至在12月反覆測試97水平的支持，終在12月27日跌穿5天、10天和20天線，低見96.919，連續5日下跌，再次失守97水平，全周累積0.79%的跌幅。不過不得不說，美匯指數整體還是保持在高位震盪。畢竟相對其他國家，美國經濟還是有優勢，美元資產有資金支持，美國股市不斷走高，美元後市也不會太差，今年中前料上行概率比較大。

涂國彬：美元回落 利金價反彈

去年9月金價升至每盎司1552美元高點，並創下2010年以來最大年度漲幅，主要因為美元走軟，以及流動性偏低支撐金價。新年伊始，美元維持去年底的弱勢基調，美匯指數上月下跌1.9%，一度觸及去年7月低位。美國總統特朗普早前表示，將於1月15日在白宮與中國代表簽署第一階段貿易協議，儘管有關協議的具體細節仍十分不明朗，但仍屬市場好消息。

技術走勢而言，金價上周初已向上突破100天平均線1492美元水平，自11月初跌破此指標以來一直受制此指標，此次成功突破，金價可望重拾升勢。向上阻力將看至1523及1530美元，再上目標1540美元水平。下方較近支持先看1511及1500美元關口，100天線1492美元將視作反制支撐。

涂國彬表示，美國股市不斷創新高，美元有所回落，金價則終於找到機會反彈，其他貴金屬也走高。涂國彬指出，金價原本從去年11月開始陷入1450至1500美元的區間波動，遲遲缺乏動力突破，如此持續快兩個月，終於在12月尾動力明顯增加，尤其是12月26日確認突破1500美元，升勢延續到第二日，最終連續第三周上漲。雖然金價暫時難以回到去年9月高位，但整體仍在上升趨勢中，且料會延續到今年。短期內，本周要關注聯儲局即將公布議息紀錄，在暫停減息步伐後，聯儲局對於未來貨幣政策的態度是關鍵；今年則要繼續關注經濟數據表現，以及美國總統大選的情况。

至於其他貴金屬會否跑贏？涂國彬表示，白銀從2019年7月中開始加速走高，但9月開始不斷高位回吐，重心不斷下移，至11月月中開始圍繞17美元窄幅震盪，缺乏明確的方向和動力；直到年底，白銀終於跟隨黃金增強上升動力，升穿50天及100天線，12月26日一度突破18美元，隨後幾日也在該水平震盪，繼續挑戰18美元水平，雖然暫時未能突破，但仍然錄得3周連陽。

鉑金去年12月23日於50天線找到支持而反彈，重新升穿5天、10天及20天線，直到12月26日已經突破950美元，最終雖然在上年12月27日結束4日連陽，但是全周仍然累積3.98%的漲幅，見956.6美元。目前鉑金運行區間在900至1000美元之間，料不容易突破區間阻力。

鉑金難突破區間阻力 鈀金仍有上漲空間

去年12月初，鈀金不斷創歷史新高，到12月17日更高見1974.6美元，不過很快從高位回落，12月23日低見1785.3美元；好在鈀金在低位有承接，很快有反彈，目前已經連續上漲4日，全周累積4%的漲幅，基本收復了前一周的跌幅，料鈀金後市仍有上漲空間可期，再創歷史新高。

市面上的倫敦金陷阱不少，如想投資黃金保值或看好金價走勢，除倫敦金之外，其實仍有不少選擇，除了實金之外，這些黃金相關產品銷售受到證監會的監管，大部分可以透過各大銀行及券商買賣（見表）。

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