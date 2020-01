李聲揚：今年恒指上望33000點

不過小弟並無自滿,像球員在場上入球,觀眾以為是世界波,自己才知道只是「符碌」。股市走勢雖然和小弟預期脗合,但明顯是right for the wrong reason:預期的美元拆倉,沒有出現。美元去年全年錄得輕微升幅,到第四季才高位回落,但已有助港股在第四季收復失地。

因「別無選擇」 壞消息不斷也照升

知過去,才可以談未來。很多人連去年發生的事也不知道。看看媒體的財經版回顧:去年A股升,美股升,樓升,債也升,比特幣也升。但若你看港聞版中國版或國際版,則發現盡是負面消息,單是貿易戰和反修例風波,均是小弟一代人從未見過。

那為何資產價格狂升?首先是估值,前年(2018年)跌得太多。另外多得聯儲局停止縮表,甚至在9月開始重新擴表,官方堅稱不是印銀紙,投資者才懶得理是甚麼名目。第三,也多得利率低迷,長債債息下半年跌破2厘,不買股票,難道買息率回報可恥的債券?去年新興的名詞,形容股市是TINA: There is no alternative,別無選擇。

今年新興市場有望跑出

換言之,去年的主軸,就是估值低,錢太多,別無選擇(債息低)。今年能否持續,會是股市能否延續強勢的關鍵。小弟傾向樂觀。估值方面,港股肯定不算貴,倒是美股似乎有點昂貴(但不代表所有股票均貴),若只論指數,有機會看到今年新興市場跑出。錢太多方面,觀乎聯儲局諸公近期講話,大開水喉言之過早,但收水應不在討論範圍,况且歷年總統大選年份,聯儲局似乎常常維持寬鬆。債息方面,滑稽的負利率債券,規模較高位縮減了,但今年仍有大量債券到期,仍有大量買家,債息似乎不易抽升。

至於政經大事方面,坦白講,小弟不是專家,也不太感興趣。作為茶餘飯後話題當然可以,但對投資的幫助,遠比你想像中少。同文王弼兄上星期也提到,「許多時候,我對事件預測正確,反而賺不到錢;預測錯誤,卻有不錯的回報」。還記得當初特朗普當選,專家十居其九(包括小弟)以為股市將會崩盤?結果美股在其任內,錄得驕人的升幅。對了,美國總統選舉當然是今年大事,政治一天也太長,但小弟看好特朗普可以連任,但這對後市有何影響,不知道。只相信今年第四季市場會相當波動,會是炒上還是急瀉,到時才知道。既然估值低,錢太多,別無選擇。再加上美元近期似乎跌勢已成,小弟今年還是看好港股。今年更具體一點:相信今年恒指區間會是25000點至33000點。和現在恒指水平相比,樂觀情况上升空間有4500點,最壞情况則是3500點跌幅——這當然是看好了。

預測恒指25000至30000點區間合理

8000點的區間,可能會有讀者柴台,覺得「龍門如此大當然射中」。且慢,25000點至33000點的區間,其實才不過32%波幅,而恒指歷年平均一年高低波幅達到近35%。換言之小弟的區間甚至比歷史平均為窄。股票就是如此波動,即使指數也每年高低位相差35%,所以炒家永遠存在,但如何撈底估頂當然極困難。

上望33000點,代表港股今年有近17%的回報,會較上年為好,應該是市場上極樂觀的預測。低位方面,不止一次指出恒指在25000點的支持極大,倒和甚麼技術因素無關,是因為在此水平,市帳率已接近金融海嘯水平。

大型股看好新地港交所阿里

最後列出股份推介名單,未來會在專欄再詳細討論。美股方面,包括facebook (FB)、迪士尼(DIS),以及生產光刻機的ASML(歐洲公司,但有ADR可買)。港股方面,大盤股看好新地(0016)、港交所(0388)及阿里巴巴(9988)(也有美股可買);內房板塊也可以留意。小型股份,則扒冷看好美聯(1200)及壹傳媒(0282)。以上推介非作短炒之用,應預期持有一年半載不等,當然小型股份炒味較濃,若勢色不對請及早落車。

