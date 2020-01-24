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李聲揚：今年恒指上望33000點

【明報專訊】大家新年快樂。本欄去年首篇文章是〈美元拆倉 看好今年港股〉，開宗明義提到看好環球股市，亦有提到預期港股升幅會是輕微，不會重演2009或2017年幾成的升幅。結果恒指在12月發力，全年升約9%。以上均無吹牛或斷章取義，讀者可找舊文章驗證。

不過小弟並無自滿，像球員在場上入球，觀眾以為是世界波，自己才知道只是「符碌」。股市走勢雖然和小弟預期脗合，但明顯是right for the wrong reason：預期的美元拆倉，沒有出現。美元去年全年錄得輕微升幅，到第四季才高位回落，但已有助港股在第四季收復失地。

因「別無選擇」 壞消息不斷也照升

知過去，才可以談未來。很多人連去年發生的事也不知道。看看媒體的財經版回顧：去年A股升，美股升，樓升，債也升，比特幣也升。但若你看港聞版中國版或國際版，則發現盡是負面消息，單是貿易戰和反修例風波，均是小弟一代人從未見過。

那為何資產價格狂升？首先是估值，前年（2018年）跌得太多。另外多得聯儲局停止縮表，甚至在9月開始重新擴表，官方堅稱不是印銀紙，投資者才懶得理是甚麼名目。第三，也多得利率低迷，長債債息下半年跌破2厘，不買股票，難道買息率回報可恥的債券？去年新興的名詞，形容股市是TINA: There is no alternative，別無選擇。

今年新興市場有望跑出

換言之，去年的主軸，就是估值低，錢太多，別無選擇（債息低）。今年能否持續，會是股市能否延續強勢的關鍵。小弟傾向樂觀。估值方面，港股肯定不算貴，倒是美股似乎有點昂貴（但不代表所有股票均貴），若只論指數，有機會看到今年新興市場跑出。錢太多方面，觀乎聯儲局諸公近期講話，大開水喉言之過早，但收水應不在討論範圍，况且歷年總統大選年份，聯儲局似乎常常維持寬鬆。債息方面，滑稽的負利率債券，規模較高位縮減了，但今年仍有大量債券到期，仍有大量買家，債息似乎不易抽升。

至於政經大事方面，坦白講，小弟不是專家，也不太感興趣。作為茶餘飯後話題當然可以，但對投資的幫助，遠比你想像中少。同文王弼兄上星期也提到，「許多時候，我對事件預測正確，反而賺不到錢；預測錯誤，卻有不錯的回報」。還記得當初特朗普當選，專家十居其九（包括小弟）以為股市將會崩盤？結果美股在其任內，錄得驕人的升幅。對了，美國總統選舉當然是今年大事，政治一天也太長，但小弟看好特朗普可以連任，但這對後市有何影響，不知道。只相信今年第四季市場會相當波動，會是炒上還是急瀉，到時才知道。既然估值低，錢太多，別無選擇。再加上美元近期似乎跌勢已成，小弟今年還是看好港股。今年更具體一點：相信今年恒指區間會是25000點至33000點。和現在恒指水平相比，樂觀情况上升空間有4500點，最壞情况則是3500點跌幅——這當然是看好了。

預測恒指25000至30000點區間合理

8000點的區間，可能會有讀者柴台，覺得「龍門如此大當然射中」。且慢，25000點至33000點的區間，其實才不過32%波幅，而恒指歷年平均一年高低波幅達到近35%。換言之小弟的區間甚至比歷史平均為窄。股票就是如此波動，即使指數也每年高低位相差35%，所以炒家永遠存在，但如何撈底估頂當然極困難。

上望33000點，代表港股今年有近17%的回報，會較上年為好，應該是市場上極樂觀的預測。低位方面，不止一次指出恒指在25000點的支持極大，倒和甚麼技術因素無關，是因為在此水平，市帳率已接近金融海嘯水平。

大型股看好新地港交所阿里

最後列出股份推介名單，未來會在專欄再詳細討論。美股方面，包括facebook （FB）、迪士尼（DIS），以及生產光刻機的ASML（歐洲公司，但有ADR可買）。港股方面，大盤股看好新地（0016）、港交所（0388）及阿里巴巴（9988）（也有美股可買）；內房板塊也可以留意。小型股份，則扒冷看好美聯（1200）及壹傳媒（0282）。以上推介非作短炒之用，應預期持有一年半載不等，當然小型股份炒味較濃，若勢色不對請及早落車。

（筆者為證監會持牌人士，沒持有上述股份）

康證投資研究部董事 www.facebook.com/ivanliresearch/

[李聲揚 股市非常道]

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