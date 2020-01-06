經濟
沈永年 大灣區樓市解碼

投資策略

下一篇 上一篇

沈永年：單位景靚增升值潛力

【明報專訊】有讀者說，最近在YOUTUBE頻道看到筆者介紹位於珠海斗門的時代水岸和建發璽園兩個樓盤，問我哪個項目值得投資，出租的話又是否容易？據該讀者表示，他暫時仍未決定物業是否用來自住，因本身在香港還有工作，要是在珠海買了樓也多是間中回去度假之用。

據筆者考察所得，時代水岸擁有開揚秀麗的河景，而建發璽園則擁有具氣派的中式園林景。若從投資角度看，筆者認為時代水岸比較合適。但大家必須留意，物業升值多少還需計及景觀這個重要因素。就以深受港人歡迎的惠州十里銀灘為例，時至今日，該盤升值幅度最大的，都是向海的單位，升幅達三至四倍；然而，一些向山的單位或是一些「樓對樓」的單位，幾乎沒有升過，甚至在二手市場也無人問津。

有些人還以為買了十里銀灘就必定有升值保證，但我可以告訴大家，升值與否其實全取決於單位的景觀。

同一樓盤有的升幾倍 有的無升過

其實，筆者之前也推介過一個位於珠海灣仔的佳兆業樓盤，眺望澳門，但據我所知，能夠望到澳門景觀的單位很快便全數售出；其後，有粉絲問我如沒有靚景的單位是否還值得購入，筆者當時亦回覆說，實在很難保證這些單位會有多少升值空間，要看就真的要視乎該區整體升值潛力。

所以，即使是經筆者介紹的樓盤，並不是代表所有單位都有升值保證。無論是任何一個樓盤，要買的必然要選擇一些罕有的單位，就像建發璽園一樣，買的當然是能夠望到園林景色的單位啦！總之，物業升值幅度絕對是與景觀掛鈎，你若早些出手選到一些罕有的單位，坐擁無敵河景、直眺園林景，對比長遠的升值幅度，必定會比沒靚景觀的為高。

珠海房價未見頂 西區看高一線

其實， 時代水岸和建發璽園這兩個盤筆者也相當喜歡。若從出租方面看，時代水岸或較優勝，因該盤鄰近已有部分發展成熟的生活配套，收樓後即出租也是可行的。至於建發璽園，位置則較偏遠，但個人甚喜歡那裏的佈局設計和氣派，因筆者本身不喜歡住在大社區，偏向選擇一些擁有個人風格的樓盤，加上我本身有中港車牌，所以即使樓盤地段較為偏遠亦會考慮。

筆者建議，要是選中的話就必須盡快出手，因為近日真的吸引不少港人到大灣區入貨，一些靚境的單位很快便掃光；其次是近日國家主席習近平訪澳，推出了一系列惠澳政策，而珠海與之相鄰，變相將令珠海同樣受惠。筆者估計，未來珠海房價將進一步拉升，大家必須抓緊入市機會。

過去一年，筆者一直表明看好珠海，數據亦顯示，該市平均每個樓盤價格都已升了50%，有些甚至升了80%至100%，真的非常誇張！但我認為這只是一個起步，珠海房價尚未見頂，尤其是西區一帶，那裏的房價仍然落後，可看高一線。

drmall2019@gmail.com

[沈永年 大灣區樓市解碼]

上 / 下一篇新聞

蔡金強：攬炒令上半年樓價再跌一成 農曆新年後或現結業潮 比喻「病發才能醫治」
蔡金強：攬炒令上半年樓價再跌一成 農曆新年後或現結業潮 比喻「病發才能醫治」
內地人追求民族自豪感 消費股將「國潮回歸」
內地人追求民族自豪感 消費股將「國潮回歸」
「必答題」判斷投資價值 內房股最重要有增長
「必答題」判斷投資價值 內房股最重要有增長
陳茂波：社會動盪 或損港經濟聲譽
陳茂波：社會動盪 或損港經濟聲譽
積金局主席：長揸保守基金或跑輸通脹
積金局主席：長揸保守基金或跑輸通脹
花旗黃栢寧：港股短期調整 吼公用股民生商場房託
花旗黃栢寧：港股短期調整 吼公用股民生商場房託
《技術取勝》上期薦微創中鐵建 一周升逾6%
《技術取勝》上期薦微創中鐵建 一周升逾6%
領展拓內地市場 80元以下抵吸
領展拓內地市場 80元以下抵吸
新會計準則下 企業撥備或大增 須評估風險 金融財務公司首當其衝
新會計準則下 企業撥備或大增 須評估風險 金融財務公司首當其衝
新例更貼市 準確反映金融資產質素
新例更貼市 準確反映金融資產質素
英國監管機構 傳查美投行違規
英國監管機構 傳查美投行違規
東航董事長：爭取物流業務上半年A股上市
東航董事長：爭取物流業務上半年A股上市
人行工作會議 續保貨幣政策穩健
人行工作會議 續保貨幣政策穩健
大股東悉售股份 協同通信易主
大股東悉售股份 協同通信易主
「小辣椒」創辦人王曉雁 加盟小米攻電商業務
「小辣椒」創辦人王曉雁 加盟小米攻電商業務
張兆聰：「天價」抽九毛九 不如買美團
張兆聰：「天價」抽九毛九 不如買美團
冼健岷：醫療危疾保不可缺
冼健岷：醫療危疾保不可缺
環球數據前瞻
環球數據前瞻
金子：A股ETF受捧 購13401
金子：A股ETF受捧 購13401
張兆聰：香港電訊止跌 股息吸引
張兆聰：香港電訊止跌 股息吸引
蔡金強：今年展望：有所作為 步步為營
蔡金強：今年展望：有所作為 步步為營
羅家聰：8000億元聽者藐 降準從來大細超
羅家聰：8000億元聽者藐 降準從來大細超
潘啓才：運用藍海策略經營女生宿舍
潘啓才：運用藍海策略經營女生宿舍
謝偉銓：勿以駝鳥態度應對過渡房屋
謝偉銓：勿以駝鳥態度應對過渡房屋
李聲揚：今年恒指上望33000點
李聲揚：今年恒指上望33000點
今年投資黃金 享升值兼避險 多項因素支持 券商料1400至1700美元波動
今年投資黃金 享升值兼避險 多項因素支持 券商料1400至1700美元波動
陸振輝：不應錯過退休乘車等優惠
陸振輝：不應錯過退休乘車等優惠
陸振球：買洛歇對冲地緣政治風險
陸振球：買洛歇對冲地緣政治風險
陸振球：金字塔策略 應對「遲來」的調整
陸振球：金字塔策略 應對「遲來」的調整
林少陽：比特幣對冲風險勝黃金
林少陽：比特幣對冲風險勝黃金
技術取勝：煤氣仍守上升軌
技術取勝：煤氣仍守上升軌
潘迪藍：中美貿易協議 難改冷戰格局
潘迪藍：中美貿易協議 難改冷戰格局
蘇沛豐：新創建去年改派息政策 股息能見度大增
蘇沛豐：新創建去年改派息政策 股息能見度大增
李順威：內外因素支持金價續升
李順威：內外因素支持金價續升
劉思明：港股借勢回吐 考驗強度
劉思明：港股借勢回吐 考驗強度
何啟聰：阿里再破頂 港交所購21974
何啟聰：阿里再破頂 港交所購21974
瑞銀亞洲：避險情緒升溫 S金Call 11676
瑞銀亞洲：避險情緒升溫 S金Call 11676
摩根大通亞洲：高位做淡阿里 吼新Put輪17895
摩根大通亞洲：高位做淡阿里 吼新Put輪17895
周顯：工作流程割裂不利打工仔
周顯：工作流程割裂不利打工仔
何國良：市場太樂觀 不妨波段操作
何國良：市場太樂觀 不妨波段操作
何濼生：擴張周期愈來愈長 證經濟學成功
何濼生：擴張周期愈來愈長 證經濟學成功
王弼：侵叔殺伊將領實是項莊舞劍？
王弼：侵叔殺伊將領實是項莊舞劍？
曾淵滄：5G股料今年獨領風騷
曾淵滄：5G股料今年獨領風騷
湯文亮：黃色經濟圈四部曲
湯文亮：黃色經濟圈四部曲
陳永傑：金價爆升 樓價勿看淡
陳永傑：金價爆升 樓價勿看淡
廖偉強：有後台仍要自強不息
廖偉強：有後台仍要自強不息
布少明：各國放水谷經濟 港樓受惠
布少明：各國放水谷經濟 港樓受惠
李志成：樓市氣氛向好 入市擇良機
李志成：樓市氣氛向好 入市擇良機
盧楚仁：防資產泡沫 儲局或被迫加息
盧楚仁：防資產泡沫 儲局或被迫加息
資策鍾楚義籲放寬逾千萬樓按揭 「政府不應打壓豪宅」 指有助推動換樓鏈
資策鍾楚義籲放寬逾千萬樓按揭 「政府不應打壓豪宅」 指有助推動換樓鏈
屯門城‧點快入伙 今年主攻現樓豪宅
屯門城‧點快入伙 今年主攻現樓豪宅
Wetland首推1房 296呎折實375萬
Wetland首推1房 296呎折實375萬
龍門居3房未補價538萬 膺屯門居屋王
龍門居3房未補價538萬 膺屯門居屋王
去年十大屋苑買賣登記逾221億元 7年新高
去年十大屋苑買賣登記逾221億元 7年新高
東涌上月續破百宗租賃
東涌上月續破百宗租賃
海傲灣擁鯉魚門海景
海傲灣擁鯉魚門海景
將軍澳中心實呎重上1.6萬
將軍澳中心實呎重上1.6萬
買債券基金為退休鋪路
買債券基金為退休鋪路