沈永年：單位景靚增升值潛力

據筆者考察所得，時代水岸擁有開揚秀麗的河景，而建發璽園則擁有具氣派的中式園林景。若從投資角度看，筆者認為時代水岸比較合適。但大家必須留意，物業升值多少還需計及景觀這個重要因素。就以深受港人歡迎的惠州十里銀灘為例，時至今日，該盤升值幅度最大的，都是向海的單位，升幅達三至四倍；然而，一些向山的單位或是一些「樓對樓」的單位，幾乎沒有升過，甚至在二手市場也無人問津。

有些人還以為買了十里銀灘就必定有升值保證，但我可以告訴大家，升值與否其實全取決於單位的景觀。

同一樓盤有的升幾倍 有的無升過

其實，筆者之前也推介過一個位於珠海灣仔的佳兆業樓盤，眺望澳門，但據我所知，能夠望到澳門景觀的單位很快便全數售出；其後，有粉絲問我如沒有靚景的單位是否還值得購入，筆者當時亦回覆說，實在很難保證這些單位會有多少升值空間，要看就真的要視乎該區整體升值潛力。

所以，即使是經筆者介紹的樓盤，並不是代表所有單位都有升值保證。無論是任何一個樓盤，要買的必然要選擇一些罕有的單位，就像建發璽園一樣，買的當然是能夠望到園林景色的單位啦！總之，物業升值幅度絕對是與景觀掛鈎，你若早些出手選到一些罕有的單位，坐擁無敵河景、直眺園林景，對比長遠的升值幅度，必定會比沒靚景觀的為高。

珠海房價未見頂 西區看高一線

其實， 時代水岸和建發璽園這兩個盤筆者也相當喜歡。若從出租方面看，時代水岸或較優勝，因該盤鄰近已有部分發展成熟的生活配套，收樓後即出租也是可行的。至於建發璽園，位置則較偏遠，但個人甚喜歡那裏的佈局設計和氣派，因筆者本身不喜歡住在大社區，偏向選擇一些擁有個人風格的樓盤，加上我本身有中港車牌，所以即使樓盤地段較為偏遠亦會考慮。

筆者建議，要是選中的話就必須盡快出手，因為近日真的吸引不少港人到大灣區入貨，一些靚境的單位很快便掃光；其次是近日國家主席習近平訪澳，推出了一系列惠澳政策，而珠海與之相鄰，變相將令珠海同樣受惠。筆者估計，未來珠海房價將進一步拉升，大家必須抓緊入市機會。

過去一年，筆者一直表明看好珠海，數據亦顯示，該市平均每個樓盤價格都已升了50%，有些甚至升了80%至100%，真的非常誇張！但我認為這只是一個起步，珠海房價尚未見頂，尤其是西區一帶，那裏的房價仍然落後，可看高一線。

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[沈永年 大灣區樓市解碼]