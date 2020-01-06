謝偉銓：勿以駝鳥態度應對過渡房屋

發展商借地 起緩衝作用

本港的公營房屋由規劃至落成動輒需時8至10年，單是最初期的覓地過程，已可能花上7年、8年時間，然而，過渡房屋理應可以透過較簡化的程序，賺取時間配合公屋落成周期，填補房屋供應真空期，紓緩公屋輪候隊伍的壓力、基層市民的住屋困境和支出，即使非永久房屋政策，但極具實際需要，可起緩衝作用。

惟現在的過渡房屋供應，並未能達到預期的速度及效果。參考社聯位於深水埗南昌街項目，涉89個單位，由借出土地至落成入伙，用了近3年時間。雖然去年《施政報告》提出未來3年將提供1萬個過渡房屋單位，惟當中4000個仍在規劃中，已入住及籌備中分別只有600及900多個，其餘仍在物色中，如何達標，令人懷疑。

不能過分依賴NGO

近日再有發展商宣布以象徵式1元租金把多幅位於新界各區合共50萬方呎的土地租予政府發展，以興建逾2000間過渡房屋，為期8年。其實，過去一年先後有多間大型發展商借出或捐出農地用作興建過渡房屋，涉及逾百萬平方呎，估計可建近萬個單位。

私人發展商願意伸出橄欖枝，為房屋供應出力，當然值得支持，但筆者認為，政府既不能單靠發展商捐地或借地，在規劃、推展及落實項目時亦不應過度依賴NGO。

始終NGO的專長是從事社區工作，覓地過程牽涉多個政府部門，亦涉及規劃、建築等專業知識，若要求NGO負責一個甚或多個過渡房屋項目，他們是否有足夠能力及資源應付呢？ 若然稍後再有發展商捐出土地，又是否繼續依賴NGO執行呢？

既然過渡房屋講求「快」，筆者認為政府應該擔當主導角色，提高主動性，加倍積極投入覓地及發展建造工作，包括善用閒置土地甚或鄉村式發展用地，短期撥作興建過渡房屋。此外，政府可負責前期的規劃及設計，再交由承建商興建，由NGO負責分配，善用NGO的長處，亦能加快建屋速度及提高供應量，及早紓緩基層住屋的困境。

建築、測量、都市規劃及園境界立法會議員

[謝偉銓 銓之講場]