潘啓才：運用藍海策略經營女生宿舍

相對紅海策略，有一個相對的概念叫做藍海策略，這個詞我們聽得不少，但又有多少人知道什麼是真正的藍海策略。這個詞源於《藍海策略》一書（英文名為Blue Ocean Strategy），是由韓國學者金偉燦（W. Chan Kim）和法國學者勒妮．莫博涅（Renée Mauborgne）合著，於2005年出版的一本經濟學暢銷書。書中主要為過去企業慣用的獲益方程式：壓低成本、搶佔市佔率、大量傾銷等傳統商業手法，稱為紅海策略（red ocean strategy），在現今市場競爭中產生的種種弊端，及其獲利不易、成本提高等企業競爭力衰退事實找出根本原因。同時提出藍海——開創尚未被開發之全新市場、創造獨一無二價值等「新」商業手段作為解決方案。

拓新市場 創獨特價值商業手段

理論始終是理論，藍海策略這個詞我聽唔少，但對於我這類喜歡行動的人，真係好難將理論聽得入耳，直至上月初，我參加了由盛匯商舖基金李根興博士（Edwin）舉辦的分享會，他分享了我不是太聽得入耳的理論，但當他把自己的生意，即香港首家商舖基金，如何運用藍海策略去營運，說得頭頭是道，真的好正，亦因此，對於我這個非常喜歡上training的人，是第一次，堂還未上完，便急不及待留言給導師說：「你今天的training真是超級勁正，我雖然昨晚睡了兩小時，但在整個課堂期間我一點倦意都沒有。」

此外，Edwin引用了一個酒店品牌為例，說明如何運用藍海策略，殺出了一條血路，這酒店名為CitizenM。我對這品牌有印象，是因為我去年12月初曾在英國旅遊兩星期，我在倫敦的時候，曾經住在CitizenM酒店旁邊，並且全家曾在此酒店內吃了一個早餐，而當我進入此酒店的第一個感覺，是非常震撼，因為在我的認知裏，一間酒店是不會裝修成這樣的。首先，我找不到一個check-in櫃位，然後這個酒店大堂給我感覺似一個裝修得非常有品味、有特色的超高級豪華版共享空間。到最後，當我在這酒店的共享空間吃完早餐後，我才意識到在小型電梯大堂對開的空間，放着幾部自助終端機，有點像機場自助check-in的電腦，就是這酒店的自助式check-in櫃位。

事後回想，我之所以覺得這個概念超正，源於我已在不知不覺間，運用了這個概念在我經營的女生宿舍上，因為在香港經營套房，其實是在紅海裏激烈競爭，就以我認識的老闆為例，其中有兩位在過去十年八年中，經營過的套房至少有過百套。

我經營的女生宿舍雖然表面上好像也是套房，但我把這個紅海產品的套房，運用了藍海策略去經營，這一個產品有點像CitizenM運用藍海策略去經營酒店一樣。由於逆權運動的持續，我這生意亦面臨了重大衝擊，為了應對這衝擊，我即時把客人對象由港漂轉變為本地女生，初步看來亦獲得不錯的效果。我希望我這個改變，能為我這個瀕臨滅頂之災的生意，找出另一條生路。

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[潘啓才 通天財技]