羅家聰：8000億元聽者藐 降準從來大細超

降準效用微 經濟不斷放緩

此等怪論已發表近一周，竟然無人質疑，你道當今評大陸的分析員是何等之聽話，當局所發的偉論照單全收。然而，這怪論也巧取的：留意是「長期」資金。何謂長期？實在不知，但估計是經循環借貸這環來谷大長期總數。不過實際上又是否這麼理想？

看看歷史就知道了。附圖為2011年大陸經濟、貿易增長開始轉差起的準備金率，和準備金按年增長（分別以藍、紅線示）；而這兩數字又再各按大型和中小銀行來劃分（分別以實、虛線示）。若降準有效的話，第一步邏輯應是銀行存於人行的準備金跌。2011/12年降準幾次，準備金增長已跌了40%至60%；到2015/16年爆鑊再降幾次時，準備金已不怎變動（無增長）。2018年至今，僅大型銀行多次大幅降準，中小銀行的不變，但大型銀行的準備金增長跟中小銀行的走勢分別不大，而兩者亦沒怎進一步再向下。

有何啓示？第一，降準幾大作用已很清楚，不贅。第二，這才是稍為像樣的分析，路人皆曉但居然無人做，要由過氣的經濟師出手。八載以來，準備金率減了兩、三輪，但同期經濟增長仍由9%跌至6%。2011年上證高見過3000點以上，今天原地踏步。

口說救小企 實際傾斜大銀行

還有，口講是要救小微企，但實際上歷來的降準次數和累積幅度均明益大型銀行，即使現水平計，中小銀行的準備金率仍高出大型的近2厘；到底是大銀行還是中小的，會更傾向貸款予小微企？這亦不言而喻。歷次爆煲，都是救大而犧牲小的。

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[羅家聰 一名經人]