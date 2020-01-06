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蔡金強：今年展望：有所作為 步步為營

【明報專訊】在2019年裏，全球股市表現很不錯，尤其是美股和A股，怪不怪？老大老二打架，他倆股市卻是世界主要市場表現最好的。其他兄弟應該很納悶，港股表現一般，可最後也還不錯。今天聊聊2020的展望。

展望2020年，中國經濟進一步放緩是肯定的，GDP可接近6%，OK啦！每天詛咒中國經濟爆破已經變成一個職業，混口飯吃，隨便，可明眼人都要明白，如果中國那麼不堪，美國人會這麼緊張它崛起嗎？會使出「七傷拳」嗎？你不見他們緊張印度、巴西……再者，如果中國這麼差，那關你屁事，你作為外國人不就行了。2020年中國經濟雖然有點放緩，可大跌機會不大，有幾點正面的要留意：

庫存回補 推動經濟適度回升

（一）庫存的回補。這一輪補庫存的周期將持續大約半年，其力度足以讓製造業投資回暖，形成經濟適度回升的力量。2019年底PMI的回暖比較明顯，全球也是，這是全球庫存回補。

（二）CPI在2020年1月份會見頂，之後將逐步走低，7月至8月份會降到3.5%左右的水平；PPI則將逐漸探底回升。

（三）2020年財政政策將較積極。去年政府減稅超過2萬億元給了經濟一個休養生息的環境。今年繼續減稅不容易，可各級政府會用積極的財政政策擴大開支頂上。這將對基建很有利。配合上星期小金人聊到的地產將在高位運行，野草般堅韌，地產和基建雙引擎將保持動能。

外部硬仗連場勇者勝

對於外部環境，仍是整體相當大挑戰，主要還是美國及西方對中國的圍堵和反全球化逆流，這是改變不了的，畢竟全球已經進入存量市場。這是硬仗，狹路相逢勇者勝，看誰堅持到最後。

2019年，美債長短端收益率曾經出現倒掛，讓市場極度擔心，但美聯儲的迅速行動，成功「化險為夷」。2020美國會陷入經濟衰退嗎？不能說完全不可能，可作為全球現在經濟最強的經濟體，它如果陷入衰退，在這之前路上已經橫七豎八躺了無數屍骸，巴西、澳洲、韓國、歐盟，甚至中國也已經在地上。今年底美國大選，如果經濟股市不好，你以為特朗普不會繼續喪心病狂的減息嗎？所以今年美國經濟差不了，那中國會很差嗎？中美剛達成第一階段協議，還是會有幾個月蜜月期的，可能第二季度又開始邊制裁（高科技）邊談判，可現在投資者都是老江湖，又不是沒見過，打打談談，美國也明顯沒辦法一拳KO中國。

港股不錯僅限中資股而已

目前，全球還是錢太多，QE停不了，全球的負利率資產已達17萬億美元，而且多見於德國、日本等傳統發達國家，這些超低成本的資金，將極大影響全球資產價格如股市債市黃金，負利率會是今後全球經濟的宿命，最後美國，甚至中國可能也逃不了。

聊回中港股市，小金人覺得還是會有所作為的，尤其是首季度。不要抱怨我太短線，現在這世界有點只爭朝夕。我要確保的是每場賽事贏一點點，足矣！我不是巴菲特，這世界也就只有一個巴菲特。咱們需要客觀、冷靜、「中庸」地觀察和感受市場的變化。

香港已不一樣 歷史平均值無參考價值

2020年的中港股市會有所作為，第一，還是估值夠便宜，尤其港股，才13倍左右市盈率。第二，2020年中港股市盈利增速應該能達到雙位數，甚至15%，在現世道，算是很不錯了。

可說清楚，小金人覺得港股不錯是指中資股而已，香港本地股2020年不至於繼續跌，可又有什麼買的理由呢？別再說什麼歷史平均估值，乖乖，今天的香港都已經不是昨天的香港，你用歷史平均值不奇怪嗎？對於香港，大家真的祈禱別再來一次大鑊嘢，可誰知道呢？香港的魔障不見得已經消除。

奧陸資本總裁兼投資總監

[蔡金強 奧陸之聲]

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