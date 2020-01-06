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經濟
2020年1月6日星期一
環球數據前瞻
蔡金強：攬炒令上半年樓價再跌一成 農曆新年後或現結業潮 比喻「病發才能醫治」
內地人追求民族自豪感 消費股將「國潮回歸」
「必答題」判斷投資價值 內房股最重要有增長
陳茂波：社會動盪 或損港經濟聲譽
積金局主席：長揸保守基金或跑輸通脹
花旗黃栢寧：港股短期調整 吼公用股民生商場房託
《技術取勝》上期薦微創中鐵建 一周升逾6%
領展拓內地市場 80元以下抵吸
新會計準則下 企業撥備或大增 須評估風險 金融財務公司首當其衝
新例更貼市 準確反映金融資產質素
英國監管機構 傳查美投行違規
東航董事長：爭取物流業務上半年A股上市
人行工作會議 續保貨幣政策穩健
大股東悉售股份 協同通信易主
「小辣椒」創辦人王曉雁 加盟小米攻電商業務
張兆聰：「天價」抽九毛九 不如買美團
冼健岷：醫療危疾保不可缺
環球數據前瞻
金子：A股ETF受捧 購13401
張兆聰：香港電訊止跌 股息吸引
蔡金強：今年展望：有所作為 步步為營
羅家聰：8000億元聽者藐 降準從來大細超
潘啓才：運用藍海策略經營女生宿舍
謝偉銓：勿以駝鳥態度應對過渡房屋
沈永年：單位景靚增升值潛力
李聲揚：今年恒指上望33000點
今年投資黃金 享升值兼避險 多項因素支持 券商料1400至1700美元波動
陸振輝：不應錯過退休乘車等優惠
陸振球：買洛歇對冲地緣政治風險
陸振球：金字塔策略 應對「遲來」的調整
林少陽：比特幣對冲風險勝黃金
技術取勝：煤氣仍守上升軌
潘迪藍：中美貿易協議 難改冷戰格局
蘇沛豐：新創建去年改派息政策 股息能見度大增
李順威：內外因素支持金價續升
劉思明：港股借勢回吐 考驗強度
何啟聰：阿里再破頂 港交所購21974
瑞銀亞洲：避險情緒升溫 S金Call 11676
摩根大通亞洲：高位做淡阿里 吼新Put輪17895
周顯：工作流程割裂不利打工仔
何國良：市場太樂觀 不妨波段操作
何濼生：擴張周期愈來愈長 證經濟學成功
王弼：侵叔殺伊將領實是項莊舞劍？
曾淵滄：5G股料今年獨領風騷
湯文亮：黃色經濟圈四部曲
陳永傑：金價爆升 樓價勿看淡
廖偉強：有後台仍要自強不息
布少明：各國放水谷經濟 港樓受惠
李志成：樓市氣氛向好 入市擇良機
盧楚仁：防資產泡沫 儲局或被迫加息
資策鍾楚義籲放寬逾千萬樓按揭 「政府不應打壓豪宅」 指有助推動換樓鏈
屯門城‧點快入伙 今年主攻現樓豪宅
Wetland首推1房 296呎折實375萬
龍門居3房未補價538萬 膺屯門居屋王
去年十大屋苑買賣登記逾221億元 7年新高
東涌上月續破百宗租賃
海傲灣擁鯉魚門海景
將軍澳中心實呎重上1.6萬
買債券基金為退休鋪路
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環球數據前瞻
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【明報專訊】（請看附圖）
[環球數據前瞻]
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蔡金強：攬炒令上半年樓價再跌一成 農曆新年後或現結業潮 比喻「病發才能醫治」
內地人追求民族自豪感 消費股將「國潮回歸」
「必答題」判斷投資價值 內房股最重要有增長
陳茂波：社會動盪 或損港經濟聲譽
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花旗黃栢寧：港股短期調整 吼公用股民生商場房託
《技術取勝》上期薦微創中鐵建 一周升逾6%
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新會計準則下 企業撥備或大增 須評估風險 金融財務公司首當其衝
新例更貼市 準確反映金融資產質素
英國監管機構 傳查美投行違規
東航董事長：爭取物流業務上半年A股上市
人行工作會議 續保貨幣政策穩健
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張兆聰：「天價」抽九毛九 不如買美團
冼健岷：醫療危疾保不可缺
環球數據前瞻
金子：A股ETF受捧 購13401
張兆聰：香港電訊止跌 股息吸引
蔡金強：今年展望：有所作為 步步為營
羅家聰：8000億元聽者藐 降準從來大細超
潘啓才：運用藍海策略經營女生宿舍
謝偉銓：勿以駝鳥態度應對過渡房屋
沈永年：單位景靚增升值潛力
李聲揚：今年恒指上望33000點
今年投資黃金 享升值兼避險 多項因素支持 券商料1400至1700美元波動
陸振輝：不應錯過退休乘車等優惠
陸振球：買洛歇對冲地緣政治風險
陸振球：金字塔策略 應對「遲來」的調整
林少陽：比特幣對冲風險勝黃金
技術取勝：煤氣仍守上升軌
潘迪藍：中美貿易協議 難改冷戰格局
蘇沛豐：新創建去年改派息政策 股息能見度大增
李順威：內外因素支持金價續升
劉思明：港股借勢回吐 考驗強度
何啟聰：阿里再破頂 港交所購21974
瑞銀亞洲：避險情緒升溫 S金Call 11676
摩根大通亞洲：高位做淡阿里 吼新Put輪17895
周顯：工作流程割裂不利打工仔
何國良：市場太樂觀 不妨波段操作
何濼生：擴張周期愈來愈長 證經濟學成功
王弼：侵叔殺伊將領實是項莊舞劍？
曾淵滄：5G股料今年獨領風騷
湯文亮：黃色經濟圈四部曲
陳永傑：金價爆升 樓價勿看淡
廖偉強：有後台仍要自強不息
布少明：各國放水谷經濟 港樓受惠
李志成：樓市氣氛向好 入市擇良機
盧楚仁：防資產泡沫 儲局或被迫加息
資策鍾楚義籲放寬逾千萬樓按揭 「政府不應打壓豪宅」 指有助推動換樓鏈
屯門城‧點快入伙 今年主攻現樓豪宅
Wetland首推1房 296呎折實375萬
龍門居3房未補價538萬 膺屯門居屋王
去年十大屋苑買賣登記逾221億元 7年新高
東涌上月續破百宗租賃
海傲灣擁鯉魚門海景
將軍澳中心實呎重上1.6萬
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陸振球：金字塔策略 應對「遲來」的調整
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東涌上月續破百宗租賃
海傲灣擁鯉魚門海景
將軍澳中心實呎重上1.6萬
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