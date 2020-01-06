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冼健岷：醫療危疾保不可缺

【明報專訊】羅女士月薪7.5萬元，與母親同住毋須供樓，人生目標是繼續有一份高薪厚職直至60歲才退休，繼續吃得好、穿得好，維持現時每年最少歐遊一次，經常在長周末往東南亞吃喝玩樂。但她擔憂未來退休生活質素下降，現在不知如何準備。現時狀况看來，羅女士每月可以將入息扣減生活費後剩下來的2.5萬元作一個有效的全面理財保障計劃。

由初踏出社會工作至今，羅女士買了幾份不同類別的人壽保險，保障額共有500萬元，同時亦有投資相連保險。目前並未有購買任何個人醫療危疾保險，但在職公司提供高級住院醫療保險。當中，羅女士的3份儲蓄計劃，分別於50歲、53歲及57歲期滿，到期時可取回35萬、54萬和80萬元。另外，強積金戶口目前約有75萬元累算權益。

香港政府在今年推出「QDAP合資格扣稅延期年金」，每年扣稅額最高可達6萬元，而羅女士的入息已達17%的最高稅階，如果她購買合資格扣稅延期年金產品並且每月供款5000元，每年最多可節省達10200元稅款。

筆者認為羅女士在「QDAP合資格延期年金」計劃的每月供款，如果多於上文建議的5000元更佳，可以為將來作出更充足的儲備。

羅女士首先可選擇一份5年供款的「QDAP合資格延期年金」計劃，此計劃日後或會更有任何條款更新或變動。如果情况理想可以在5年後開始多買一份，兩個計劃的供款期、開始提取的年齡和提取年期可相同或不同，兩者靈活配搭。

筆者更看到羅女士的個人保障有一個缺口：萬一患上嚴重危疾時，只可以依靠公司為其購買的高級住院醫療保險，並沒有個人保險的保障。雖然目前任職的機構有提供一定的保障，並得以支付全部的所需治療費用，但不要忘記一旦不再為目前服務的機構工作，所提供的高端住院醫療保障便會隨即喪失。建議羅女士買一份住院醫療保險，並趁著目前身體健康狀况仍然良好及有經濟能力時及早投保。

事實上，當一個人患上嚴重疾病時，除了住院時的手術丶醫療費用，出院後還可能有更多其他額外支出，如需聘請傭人照顧日常起居生活等，在一般實報實銷的住院醫療保險都沒有有有涵蓋。所以一份危疾保險是不可或缺的，建議她買一份保障額不少於現時3年入息（即270萬元）、危疾保險若20年供款期，每月付約10680元，供款期為20年（因在退休前要供完全部保費），而保障期至100歲的危疾保險，令健康生活更有保障。全面退休理財，是要有合理增長和保證回報，絕不能忽略了危急時的救命錢。若果對以上投資理財有任何疑問，可度身訂做出最適切的方案。

免責聲明：本文內容僅供參考之用，不構成任何投資／投保建議及邀約，請不要依賴本文作投資／投保決定。筆者已盡量確保所提供資料（包括數據）之準確性及可靠性，惟並不表示該等資料可作為投資／投保者的指引，倘有關資料之任何不確、不足或遺漏等，所引致投資／投保者有任何損失或損害，筆者及康宏一概毋須承擔相關責任。文中所述之計劃視乎個別產品供應商而定，有關產品計劃之詳情及細則，以產品之主要說明文件為準。

康宏理財服務有限公司行政總裁

[冼健岷 理財信箱]

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