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張兆聰 穩增長百萬倉
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張兆聰：「天價」抽九毛九 不如買美團

【明報專訊】筆者去年曾預期全球股市或出現非理性亢奮的市况，如非美伊爆發衝突，則上周市况很可能是典型的「融漲」，即大家都害怕錯過升市而爭相湧入。市場出現今年首隻「黑天鵝」，筆者看亦是好事，一來可測試市底有多強，二來整固後再上的話，升勢會更穩更好。

美國炸死伊朗精銳部隊聖城旅指揮官，伊朗揚言報復刺激市場避險情緒。但市場並未太過恐慌，美股沒有全線下跌，未見資金大舉流出股市的情况，估計還是高位整固為主，再看看基本面、流動性情况再定方向。短線會以板塊輪動為主，但大勢仍然偏好。

伊朗局勢惡化 刺激避險情緒

近期招股的九毛九（9922）大熱，大家認為是第二隻海底撈（6862）。九毛九收入快速增長，由2016年的11.6億元人民幣，到2018年達到18.9億元人民幣，2019年上半年已升至12.4億元人民幣，但純利率卻很波動，2017年及2018年分別為5.1%和4.2%，2019年上半年則彈升至9.4%與海底撈的高單位數字看齊，感覺有點為上市而作出一些短期提升。

海底撈競爭優勢在平租，以2018年尚未更改會計準則時來看，租金佔收入不足5%，有不少商場更以免租來吸引海底撈，事關其開店能帶旺人流。筆者不清楚九毛九招股書的數字是否已跟隨新會計準則，若未跟隨，租金佔收入8.2%是明顯高於海底撈，若已跟隨，實際租金佔比則達雙位數字，也反映在吸客人流上，與海底撈有巨大分別。但抽新股賺不賺錢與基本因素無關，只要夠熱門、大家相信可炒上就得，惟上市後可能要見好就收。

一個有趣之處是九毛九的外賣服務費，由2016年的267萬元，到2018年已升至2068萬元，2019年上半年已接近1500萬元，該費用相對於外賣整體收入的比率，2018年為10.9%，2019年更達到14%。對餐廳來說，人工和租金都是相對固定的成本，每多賣一份外賣，額外只付出食材成本，以九毛九來說，每份100元的外賣生意，理論上服務費只要少的毛利率便能封了蝕本門。

換馬沽利福及IBB

當然，這是不大可能發生的，但重點是美團（3690）、餓了麼等確實仍有提升服務收費的空間，特別是當外賣佔餐飲收入比重更大時，外賣巨頭的議價能力應該會更高。從生意樣式來看，不斷會有餐廳倒閉和新開張，例如2017年全國火鍋店就有30萬間，按年持平，但當年關店的就達7萬間。今天看海底撈很風光，但10年前小肥羊不也是門庭若市？倒是全國餐飲業收入穩步增長，外賣巨頭收入和盈利也水漲船高，而客戶黏性高也可交叉銷售。若說給予一家餐飲股數十倍、過百倍市盈率，倒不如買美團。

本周會沽出利福（1212）和IBB，買入500股美團。

[張兆聰 穩增長百萬倉]

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