大股東悉售股份 協同通信易主

未披露交易金額 市值約1.23億元

據公告披露，交易前王浙安透過私人公司Excel Time，持有協同通信約11.95億股或27.77%股份，今次股權轉讓交易，是透過王浙安向韓衛寧出售Excel Time完成，因此未有披露作價。

協同通信公告指出，有關股權交易已於1月3日完成，在交易前韓衛寧僅持有4080萬股或0.95%協同通信股份，交易後韓衛寧將全資持有Excel Time，並持有約12.36億股或28.72%協同通信股份。

由王浙安在2001年創辦的協同通信，於2012年以每股招股價0.33元來港上市，至2014年開始股價急速上漲，至2014年創下上市高位的3.14元，惟翌年7月公司發出公告，指王浙安與太太倪蘊姿離婚，並向她轉讓所持公司近15%股權，隨後倪蘊姿接連大手減持，拖累公司股價大幅下瀉，再無起色，至近年公司股價一直徘徊在「仙股」邊緣。