大股東悉售股份 協同通信易主

【明報專訊】4年前因大股東夫婦離婚令股價大跌的內地民企協同通信（1613），昨日宣布易主。大股東王浙安在1月3日辭任主席後，同日向公司執董兼行政總裁韓衛寧出售所持協同通信全部約27.77%股權，公告無披露交易作價，以上周五（3日）收市價計，涉及股權市值約1.23億元。
未披露交易金額 市值約1.23億元
據公告披露，交易前王浙安透過私人公司Excel Time，持有協同通信約11.95億股或27.77%股份，今次股權轉讓交易，是透過王浙安向韓衛寧出售Excel Time完成，因此未有披露作價。
協同通信公告指出，有關股權交易已於1月3日完成，在交易前韓衛寧僅持有4080萬股或0.95%協同通信股份，交易後韓衛寧將全資持有Excel Time，並持有約12.36億股或28.72%協同通信股份。
由王浙安在2001年創辦的協同通信，於2012年以每股招股價0.33元來港上市，至2014年開始股價急速上漲，至2014年創下上市高位的3.14元，惟翌年7月公司發出公告，指王浙安與太太倪蘊姿離婚，並向她轉讓所持公司近15%股權，隨後倪蘊姿接連大手減持，拖累公司股價大幅下瀉，再無起色，至近年公司股價一直徘徊在「仙股」邊緣。