人行工作會議 續保貨幣政策穩健

推動銀行發永續債

人行表示，今年主要工作目標，包括保持靈活適度、穩健的貨幣政策，加強逆周期調節，保持流動性合理充裕，促進貨幣信貸、社會融資規模增長同經濟發展相適應。繼續深化利率市場化改革，完善貸款市場報價利率傳導機制。繼續推動銀行通過發行永續債等途徑多渠道補充資本。堅持發揮市場在匯率形成中的決定性作用，保持人民幣匯率在合理均衡水平上基本穩定。

人行又稱，緩解小微企業融資困難及昂貴問題亦是該行工作重點，冀利用定向降準、再貸款再貼現、宏觀審慎評估等政策工具，改善小微企業融資環境，並要加大對重點領域和薄弱環節的信貸支持。此外，人行擬加強金融科技研發和應用，繼續推進法定數字貨幣研發，進一步擴大全球法人識別編碼（LEI）的應用。

擴大法人識別編碼應用

至於其他重點工作，包括化解重大金融風險、加快完善宏觀審慎管理框架、繼續深化金融改革開放、全面提高金融服務與金融管理水平等。