東航董事長：爭取物流業務上半年A股上市

股權多元化改革 有實質進展

據內地媒體《第一財經》報道，在混改方面東航一直走在前面，但以往主要集中在上市公司和下屬子公司層面。包括為東航（0670）引進攜程和美國航空公司達美航空為股東，其與兩家公司開展了不少業務層面的深入合作；去年又與同以上海為主基地的吉祥航空（滬：603885）互相持股等。

在子公司層面，東航集團旗下的東航物流在2017年引入了聯想控股（3396）、普洛斯投資、德邦物流、綠地控股等4家投資者，又實施了員工持股，是國家首批混改企業，民航首家試點落地企業。今次東航更在年度工作會上透露，東航物流預計2020年上半年實現A股主板上市。

至於東航又在年度工作會上披露的時間表，顯示今年東航集團的股權多元化改革要取得實質進展。不久前中國國新控股官網披露，公司與東航集團簽署股權改革項目合作意向協議書，明確中國國新出資參與東航集團層面股權多元化改革的意向。

東航去年載客量升7.6%

此外，工作會議亦披露了東航2019年全年營運數據，包括完成運輸總周轉量253.22億噸公里、旅客運輸量1.304億人次、貨郵運輸量147.26萬噸，按年分別增長9.3%、7.6%、2%；可用座公里投入2703.28億座公里，增長10.4%。