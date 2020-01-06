英國監管機構 傳查美投行違規

美銀豐業銀行或成調查對象

報道引述市場消息稱，這個被稱為「第166章（The Selection 166）」、研究銀行財報是否達標的報告，將由許多規模較大的會計師事務進行，其中一名內部知情人士稱，美銀及加拿大豐業銀行在英國的業務，或有機會成為報告的調查對象。

報道提及，花旗旗下倫敦及歐洲分行在2014至2018年期間，因提交了不完整及不準確的監管訊息，該行於去年11月底，已被英倫銀行處判罰款逾4390萬英鎊（約4.4億港元），創下該央行有史以來最大筆罰款紀錄。

報道分析稱，有關罰款反映花旗銀行於4年半的時間內，一直高估其資金流動性和資本充足率。有關監管機構於去年11月曾表示，若花旗未能解決有關情况，該行或將被罰款6270萬英鎊（約6.4億港元）。

當時公告亦指出，由於花旗作為系統重要性的金融機構，在合規數據上報的系統設計、執行和運營上出現一系列問題，加上其違規時間長，認為有關案情嚴重，因而予以重罰。