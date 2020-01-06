英國監管機構 傳查美投行違規

【明報專訊】自去年末花旗銀行因違規被處以罰款，市場擔心銀行財務報表出現廣泛違規，部分美國投資銀行正面臨英國監管機構的深入調查。據《星期日泰晤士報》報道，英倫銀行旗下審慎監管局（PRA）正在委託機構研究，包括美國投行高盛及大摩在內多家金融機構提供的數據及財務報表是否合規。報道指審慎監管局、高盛及大摩均表示拒絕評論。
美銀豐業銀行或成調查對象
報道引述市場消息稱，這個被稱為「第166章（The Selection 166）」、研究銀行財報是否達標的報告，將由許多規模較大的會計師事務進行，其中一名內部知情人士稱，美銀及加拿大豐業銀行在英國的業務，或有機會成為報告的調查對象。
報道提及，花旗旗下倫敦及歐洲分行在2014至2018年期間，因提交了不完整及不準確的監管訊息，該行於去年11月底，已被英倫銀行處判罰款逾4390萬英鎊（約4.4億港元），創下該央行有史以來最大筆罰款紀錄。
報道分析稱，有關罰款反映花旗銀行於4年半的時間內，一直高估其資金流動性和資本充足率。有關監管機構於去年11月曾表示，若花旗未能解決有關情况，該行或將被罰款6270萬英鎊（約6.4億港元）。
當時公告亦指出，由於花旗作為系統重要性的金融機構，在合規數據上報的系統設計、執行和運營上出現一系列問題，加上其違規時間長，認為有關案情嚴重，因而予以重罰。