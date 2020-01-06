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新會計準則下 企業撥備或大增 須評估風險 金融財務公司首當其衝

【明報專訊】香港經濟過去大半年受到社會運動衝擊，加上中美貿易戰延宕多時，致出現明顯向下調整。有會計界及評值界人士提醒，在香港企業自2018年起落實推行國際財務報告準則9號（IFRS 9）（即現時香港財務報告準則第9號（HKFRS 9））下，隨着倒閉個案預期增加，經濟轉壞情况浮現，企業因應出現壞帳而作出的應收帳減值撥備，有機會比以前顯著增加。

明報記者 陳偉燊

華坊諮詢評估董事王心浩指出，IFRS 9主要是對應收帳款減值撥備作出規範，非再純依據有否抵押品去做評估，而是運用內部數據、信用機構評級，以及其他公開數據，甚至要去和交易對手溝通，確定交易對手狀况及其聲譽等，從而將客戶風險進行分類，再作評估去確定減值水平。其中，除證券及財務公司進行評估時會較複雜亦最受影響之外，「其他行業如製造業等，以及過往毋須就應收帳作出處理的企業，以至向來粗放運作的民營企業，均有機會面對新準則帶來的影響」。不過他估計，在進行審計及評估時，未致令業界工作量大幅增加，對運作良好的企業壓力亦不會太大。

華坊：審計等工作量未必大增

該行執行董事羅珏瑜補充，企業過去兩年已陸續採納IFRS 9，但近期香港經濟向下調整，最快會要在2019年尾或今年3月底年結才陸續反映出減值情况。她表示：「因應評級機構如穆迪等下調香港的展望評級，已經難免對評估應收帳減值方面構成些許影響，即使目前違約情况不致增加，但是企業給予期數會較前為長。」

會計師行立信德豪董事兼業務發展及市場總監林鴻恩表示，由於內地以至香港經濟均在下滑，加上受內需增長亦不及過往快的負面消息影響，因此已預期與中港內需相關公司所做撥備或會比去年同期增加。同時在市場預期過了去年底之後，會陸續有企業倒閉，最終會在今年度開始反映應收帳減值。他又指出：「如果企業在香港進行業務營運，本身又與零售或旅遊業相關，在受到過去大半年社會運動的衝擊下，更可能要按新例就應收帳的公平值作出減值安排。」

企業倒閉 減值今年度反映

就算企業所處的地區經濟良好，行業發展亦不俗，但林鴻恩認為，這不能夠排除企業面對的風險會「等於零」。按照新的IFRS 9安排，企業仍需要就日常營運遇到的應收帳項作出一般準備，因此投資市場亦要有心理準備，所投資的企業為應收帳的減值撥備會突然上升。

相關字詞﹕林鴻恩 立信德豪 羅鈺瑜 王心浩 華坊諮詢 國際財務報告準則第9號 香港財務報告準則第9號

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