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領展拓內地市場 80元以下抵吸

【明報專訊】花旗銀行投資策略及環球財富策劃部主管黃栢寧指出，近月投資者選擇收息股有新準則，不單止考慮息率高低，更要求每股派息按年有增長；他又認為，假如本季中美貿易談判有波折，港股可能會出現調整，認為現時可以吸納防守力較強的民生商場房託，《Money Monday》相信領展符合該兩大選股要求，而記者近日亦到深圳實地視察領展去年剛收購、位於福田市中心的商場，結論是讀者可等領展股價回吐始低吸。

領展自從2005年11月上市以來，過去14年每年每單位派息平均有近一成增長（見圖）。在截至2019年9月底半年，即使期內部分時間受本港社會運動影響，領展期內收益仍達53.32億元，按年增長8.2%，中期每單位分派為1.4147元，按年增長8.3%，業績可說具備韌性；原因相信是領展整體物業組合估值2200億元之中，本港零售商舖佔66.6%，不少商場的定位是主打民生消費，租戶屬超級市場及食肆，而領展管理層早前接受電視媒體訪問時提到，由於領展部分商場坐落於住宅區，區內居民近月因社會動盪減少外出，留在區內消費的時間增加，故商場的人流不跌反升。

事實上，根據彭博綜合券商預測，領展截至2020年3月底止全年收益料為108.3億元，按年增長7.9%，末期每單位分派為1.5173元，按年增長7.3%。領展行政總裁王國龍在2019年11月底出席亞太區房地產領袖高峰會（MIPIM Asia 2019）時曾表示，12月的聖誕節屬傳統重要節日，希望本港社會回復正常狀况，市民外出消費，旗下商場租戶亦可多做生意；上月本港消費市道的確如王國龍所願按月略有改善，亦有利領展期內交出符合預期的業績。

境外資產比例擬增到25%至30%

領展近年在內地先後收購位於北京、上海、廣州、深圳等地的5項物業，涉及零售及辦公室面積500萬方呎，其中深圳福田新怡景商業中心（下稱中心城）、廣州西城都薈廣場、北京歐美匯購物中心及京通羅斯福廣場均有購物商場，截至2019年9月底，內地物業佔領展整體組合估值12.5%，餘下87.5%均為本港物業。

另外，領展於上月19日亦宣布斥資6.83億澳元（約36.5億港元），向美國黑石集團買入位於澳洲悉尼100 Market Street的10層高寫字樓，連Westfield Sydney購物中心及悉尼塔。完成收購後，上述澳洲物業佔領展資產總值約1.6%，而領展未來5年擬繼續收購內地及海外物業，目標是在2025年，本港物業在資產總值的佔比降到70%至75%，內地及海外物業佔比則分別上升至低於20%及低於10%。換言之，領展日後境外物業貢獻將愈來愈高，這些物業的現况及發展潛力值得關注。

深圳中心城地鐵高鐵匯聚 地理位置佳

領展於2019年2月宣布以66億元人民幣收購深圳中心城的5層高商場連停車場作為長線投資，該項目當時全面租出，每月租金收入為2378.8萬元人民幣，租金回報約4.33厘；領展在最新年報披露，中心城的表現令人滿意，且續租情况理想，而集團正計劃對該商場展開資產提升項目（Asset Enhancement Initiatives、AEI），以發掘該項資產所蘊藏的龐大潛力。

推「6折吃、7折購」 食肆生意較佳

記者在聖誕假期期間曾到深圳實地考察中心城，該商場位處深圳地鐵1號羅寶線及4號龍華線交界的會展中心站，距福田高鐵站約5分鐘步行時間，若在本港坐東鐵由落馬洲站過關，轉深圳地鐵由福田口岸站出發，只需2個站便到會展中心站，車程約6分鐘，地理位置的確頗佳。中心城的食肆商戶中，有不少港人熟悉的品牌，包括太興、Breadtalk及美珍香等進駐。不過，正如領展行政總裁王國龍所說，隨着近年內地網購愈來愈普及，購物商場面對的競爭亦愈來愈大，管理者一定要時刻求變、領導潮流才可生存；而以記者當日所見，是次聖誕銷售旺季中心城便以「6折吃、7折購」的大優惠、推出100%機會中獎的大抽獎及5倍會員積分吸客，而以食肆生意較佳。

風險方面，泓亮諮詢及評估董事總經理張翹楚則分析，領展旗下的中心城早於2007年已落成，在整體商場規劃及內地現時流行的體驗式消費方面，明顯不及華潤置地（1109）旗下位於深圳的萬象及萬象天地商場；他亦提醒投資者，領展過去10年在本港推出AEI翻新商場增值的模式未必可以在內地成功複製，「領展在本港翻新原本由房委會管理的公屋居屋商場，此前房委會的經營方針是提供民生服務，不是為了賺錢，所以領展以AEI增值的空間頗大，但以深圳中心城商場為例，目前已經營得不錯，日後推出AEI大幅增值的空間便相對有限」。

現價對比同業及歷史估值均較高

張翹楚續說，目前領展息率約3.5厘，與新加坡上市、業務分散於本港、內地及日本的房託MapleTree North Asia Commercial Trust息率6.5厘比較，明顯是後者比較吸引；而根據彭博數據，領展現時息率亦處於過去10多年的相對低位（見圖），即估值偏高。另外，讀者宜留意本港社會運動及「武漢肺炎」的發展，假如情况急轉直下，領展估值亦會受壓。綜合上述分析，《Money Monday》建議現時投資領展宜採取「宜吸勿搶」的策略，可等其股價回落至80元始買入第一注。

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相關字詞﹕泓亮諮詢及評估董事總經理張翹楚 深圳福田新怡景商業中心 領展

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