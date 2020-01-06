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花旗黃栢寧：港股短期調整 吼公用股民生商場房託

【明報專訊】中東局勢轉趨緊張，加上內地及本港爆發多宗不明原因的肺炎個案，恒指上周五從高位大跌432點，收市挫92點，拖累全周升幅收窄；今期封面故事訪問花旗銀行投資策略及環球財富策劃部主管黃栢寧，以及泓亮諮詢及評估董事總經理張翹楚分析最新形勢。黃栢寧認為，港股可能已進入調整期，籲增持防守力較強的公用股及民生商場房託；張翹楚則相信，與領展（0823）現價息率僅3.5厘比較，新加坡上市、業務分散於本港、內地及日本房地產項目，且息率高達6.5厘的豐樹北亞商場信託（MapleTree North Asia Commercial Trust）更有投資價值。

明報記者 葉創成

自從2019年12月第一期開始，《Money Monday》專訪多名基金界專家先後看好本港、美國及新興市場股市（見表），期內美股屢創新高，港股及新興市場股市亦同步向好，恒指便連升5周，累積升幅達2105點或8%。

不過，上周後期武漢爆發數十宗未明病毒性肺炎的消息曝光，本港亦有多宗相關懷疑病例，加上中東局勢轉趨緊張，美軍炸死身在伊拉克巴格達的伊朗軍方高級將領，伊朗矢言報復，市場避險情緒升溫，恒指上周五最高報28883點後沽壓湧現，收報28451點，當日轉升為跌92點，並且令全周升幅收窄至226點或0.8%，不排除港股已經短期見頂，正步入調整期。

第二階段貿談分歧大 市場波動料增

黃栢寧上周四出席「2020年環球投資前瞻」投資策略記者會，會後接受記者訪問已預測港股調整期將至。他解釋，港股在上月走勢理想，原因是本港政局轉趨穩定，中美亦在上月15日加徵關稅的期限前就首階段貿易協議文本達成共識，料於本月15日簽署相關協議所致，但他認為有關好消息現已在市場反映，料基本因素未必可支持恒指進一步顯著向好，「如果市場在一段短時間內不斷出現好消息，的確可能將港股推得更高，但是否有足夠的基本因素令大市企穩在高位呢？那你便要想一想（中美關係）是否已出現結構性的變化，如果不是，港股便仍然走不出上落市的格局」。

向前望的話，黃栢寧認為，投資者除要關注中美可望達成第一階段貿易協議外，更應留意即將展開的第二階段貿易談判是否順利，「目前市場傳出來的第一階段貿易協議內容，都屬於兩國分歧不大的領域，故大家肯定不可對此便安心；事實上，特朗普已表明當簽署第一階段貿易協議後，便會馬上進行第二階段的貿易談判，估計會涉及兩國分歧最大的領域，包括如何保障知識產權，以及如何在對方市場做生意的規定，有關討論可能會令市場的波動性增加」。

特朗普爭取連任 中美貿談成籌碼

黃栢寧表示，今年是美國總統大選年，令中美貿易談判的複雜性增加，「若特朗普預期自己在是次總統大選將穩操勝算連任在望，估計他不介意等大選後始落實第二階段的貿易協議，從而爭取更佳的條款；但假如特朗普的選情告急，中美貿易談判便可能會成為他爭取民望的籌碼」。他續說，在3月的「超級星期二」後，民主黨料會決定是次總統大選的參選人，屆時特朗普亦會知道自己的競爭對手是誰，跟着會制定一套可以幫助他連任的對策，包括中美貿易談判的時間表及路線圖，影響重大，此前投資者不應太進取去追捧風險資產。

另外，2019年6月展開的反修例運動所引發的社會動盪已持續近7個月，觸發走資疑慮，不利投資氣氛，亦令領展（0823）及煤氣（0003）等早前10年股價勁升數倍的「本地薑」優質股出現明顯回吐，樓價亦從高位回落近半成。而金管局上周公布，2019年11月的M3貨幣供應高達14.8萬億元，屬歷史新高，按月增長0.6%，按年更大升4.3%，可見市場資金十分充裕；有分析指本港M3貨幣供應與樓價的關連度高、趨勢趨同，既然M3走勢強勁，樓價料易升難跌，此舉亦利好港股。

不過，黃栢寧卻有不同看法。他指出，目前本港社會運動尚未平息，而且9月便進行立法會選舉，不明朗因素頗多，即使市場資金充裕，港人的樓市購買力還未恢復，故過去兩個月樓市成交已轉趨淡靜；至於M3貨幣供應對港股的影響，他分析，若要比較的話，港元匯價轉強才是先行指標，此舉意味資金流入，港股往往跟隨轉強。事實上，記者翻查彭博數據，過去半年港匯及港股低位均於8月出現，跟着兩者便同步轉強（見圖），港匯上周收報7.7789，更屬近兩年以來高位。

流動性不緊絀 恒指26000點有支持

綜合上述分析，黃栢寧強調，目前看不到本港有流動性緊絀的情况，相信即使港股如料出現調整，但也不憂大跌，料上半年恒指低位為26000點。

至於在調整期中的投資策略，他建議增持防守力較強的公用股及民生商場房託，亦可持有小量息率吸引的內銀股，待確定市况轉強後始慢慢加倉。

中資科網龍頭競爭加劇 股價料趨波動

阿里巴巴（9988）於2019年11月26日掛牌以來，過去一個多月股價強勢向好，上周收報212元，較招股價176元上升20.5%，期內騰訊（0700）股價亦有13%的升幅。黃栢寧表示，花旗中長線仍然看好中資科網龍頭股，但也要留意市場變化及行業競爭，不應盲目追買，「隨着內地經濟轉型（推動消費），電商現亦已由城市滲透至農村，雖然此舉為行業帶來重大增長機會，但並非只有一間企業去捕捉、而是很多間企業都在捕捉此機會，故此內地電商市場的競爭料愈來愈大；這樣的話，投資者即使跟隨國策買新經濟股，也不要忘記股價波動性會愈來愈大」。

[封面故事]

相關字詞﹕技術取勝 中資科網龍頭股 公用股 立法會選舉 美國總統大選 花旗銀行投資策略及環球財富策劃部主管黃柏寧

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