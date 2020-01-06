積金局主席：長揸保守基金或跑輸通脹

可考慮預設投資策略

本港經濟氣氛普遍低迷，部分強積金計劃成員或會傾向採取保守策略，例如把強積金轉移至保守基金，但他認為，有關做法作為短期投資策略是可以理解，但長遠而言或將跑輸通脹，又認為若計劃成員缺乏投資知識，或者無暇打理強積金，亦可考慮預設投資策略（DIS）。

據政府統計，截至2019年9月，香港過去一年的消費物價上升3.3%，保守基金同期的回報率僅1.1%。同期，約有209萬個強積金帳戶投資於預設投資策略或旗下的基金，其佔總數約21%，總資產值近440億元，當中超過六成帳戶的持有人屬於主動投資，即平均每四個新開設戶口，就有一個是投資於預設投資基金。

黃友嘉表示，預設投資策略於2017年4月推出，分別由兩個混合資產基金組成，包括「核心累積基金」和「65歲後基金」，並分散投資於環球股票和環球債券，因此受個別地區市場波動的影響較低，從平衡短期波動與長期回報的角度而言，能妥善抵禦與年齡相應的投資風險。

他又建議，計劃成員除了做好風險管理外，亦可增加供款以提高退休保障。