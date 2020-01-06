陳茂波：社會動盪 或損港經濟聲譽

暴力打擊本港國際形象

陳茂波指出，本港上月底再獲國際貨幣基金組織（IMF）肯定本港作為全球金融中心、區內貿易樞紐，以及全球最開放經濟體之一的地位，亦在過去一年於包括經濟與商業、金融、運輸和基礎設施、治安及法治等不同方面，獲得包括美國傳統基金會、加拿大菲沙研究所、世界銀行《2020年營商環境報告》等機構的肯定。

他又稱，各種評分和排名，一定程度視乎相關機構所採取的評分準則和方法，但可以說在不同的環節裡和從不同角度的評核，香港均相當具競爭力。但他認為，一些香港所獲的評分和排名，還未完全反映本港去年所發生的社會事件。而過去大半年的社會動盪和暴力衝擊，打擊了本港的國際形象和競爭力。

他指出，今年本港在多個方面的評分可能會受到負面影響，包括安全和治安上。他舉例指，過去大半年每周屢屢發生的暴力衝擊、縱火、刑事毀壞，以至對意見不同的市民進行私刑，令大家失去了以往生活在香港的那份「安全感」，也令不少國際投資者和旅客卻步。過去幾個月，訪港旅客人次大幅減少四成至五成，已是客觀的證明。

情况持續影響就業市場

另外，陳茂波又提到運輸基建方面，去年曾經發生的衝擊機場及嚴重傷人事件，損害了本港作為可靠、高效國際航空樞紐的聲譽，更嚴重打擊了外商到香港的信心。一些客運、貨運和國際會議被改往鄰近其他地區。他認為若情况持續下去，損失的不單是經濟收益，還有就業機會等。