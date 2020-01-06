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「必答題」判斷投資價值 內房股最重要有增長

【明報專訊】蔡金強認為「世界上絕無懷才不遇」，股票亦一樣。離開投行自立門户至今逾一年，他勤於出席各大小投資者會議、業績會。在他眼中，一隻股票「如果股價長期都唔好的，都係有不同毛病，（股價）係公平的，畢竟市場說了算」，所以每逢出席內房股的會議，他都帶上數條「必答題」，以判斷股份是否值得投資。

「股價長期唔好都有不同毛病」

蔡金強表示，只要回答他幾個問題，「仲想唔想有增長？如果你答我，出面好危險我要靜靜淡出江湖，內房沒增長，美其名安全，那為何不直接買阿里巴巴（9988）、騰訊（0700）？」相反，如果對方表示銷售有增長，就要留意其利潤率有否下跌、胡亂買地、總債務狀况等；如果公司負債已達「百分之幾百」卻銷售不佳，相當於「嬰兒揹住兩個老人家」，再觀察管理層的精神面貌是否「有火」，已可下判斷。

在蔡金強的眼中，內房需要的是「野性」，即有力量的銷售增長、盈利增長。他認為，近期「漏網之魚」暫時只得美的置業（3990），因「母公司實力強而且資本市場口碑很好，屬於細水長流型，很穩妥」，但他笑指穩妥是好，卻會被嫌棄。

蔡金強又稱，內房行業是比較「重口味」，「如果你唔講銷售有較好增長，就好似打邊爐無涮牛肉咁，不如食菜」。所以他認為「世茂（0813）也很猛，大股東有實力又有錢，今年市盈率得5倍，派息6厘、7厘」，已有股價保證。

物管業務規模被低估

此外，蔡金強認為要看股份到底有無「奇怪板斧」，因為內房就似一棵強壯的老樹，本業是樹幹，近年投資者追捧的物業管理業務，就是這棵老樹發的新芽。他指出，物管目前依然被低估，行業規模已達8000億至9000億元，加上商業、公共建築及其他增值服務，規模或達1.5萬億元，實際上是許多行業都難以接近的規模。

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