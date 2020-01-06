內地人追求民族自豪感 消費股將「國潮回歸」

他表示，新舊經濟已出現「一邊有點貴（a little bit expensive），一邊超級便宜（super cheap）」現象。他過往一年花許多時間研究內地消費股，認為消費行為會有重大改變，「以前揹一個名牌包包會好威，但因為這些牌子有太多假貨、冒牌，消費者要不買最貴的Hermès、CHANEL等，要不就買特色的」。

安踏每年增長20% 市盈率仍合理

「90後」、「00後」這些消費群體習慣亦大不同，「佢哋著返我哋細個時的『白飯魚』、『回力』，覺得好正好時髦」，反映市民開始追求民族自豪感。他形容「係正常每一個民族都會有的自信心，已非復古咁簡單」，所以消費股將有「國潮回歸」，像李寧（2331）會稍貴，但以併購帶來增長的安踏（2020）每年有20%的增長，市盈率維持20倍出頭水平是頗合理的。

物管消費醫藥股估值貴 續獲追捧

蔡金強又指出，投資者往往未必熟悉A股環境，特別是內地投資者喜歡「抱團取暖」，令資金維持在A股流動、投資，這些股份在國策驅動下，新經濟股像物管、消費、醫藥股雖然估值貴，但繼續獲追捧。

至於舊經濟中的地產行業（詳見另稿），他認為股債皆可，債可留意高息債，特別是內地上市內房於境外的美元債券。他指，不少被外資或境外投資者嗤之以鼻的「垃圾債券」，投資者往往對本港上市內房「見面三分親」，認為質素較佳，但事實上大家根本都是內房。

買債只需看重公司現金流

他認為，買債只需看重現金流，像中南建設（深︰000961）規模為內地首20名內，年銷售額近2000億元人幣，資金流回籠有保證，加上不買債期太長的，但卻已基本上保證雙位數回報，對投資者而言是很好的投資機會。