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蔡金強：攬炒令上半年樓價再跌一成 農曆新年後或現結業潮 比喻「病發才能醫治」

【明報專訊】本港示威持續逾半年，不少聲音認為本港經濟前景堪憂。對於未來兩三年香港前景，以往被稱為「最強地產分析員」的奧陸資本總裁兼投資總監蔡金強認為，反全球化、中美貿易戰及社會運動等「報應」疊加下來是難言樂觀，形容是「天要下雨」，當中港人最關心的樓價今年已跌逾一成，農曆新年後餐飲、零售等出現結業潮後，料由去年6月高位至今年4至5月將合共跌20%至25%，意味今年上半年至少仍要跌多一成。

明報記者 方楚茵

蔡金強形容，社會事件將令部分支撐樓市的港漂、內地及本港專業人士考慮離開香港，泛民及較激進的「黑衣人」基本是希望「攬炒」，樓市跌兩成多是求仁得仁、「基本消費」。

放寬按保 只令大調整放慢

他強調，以往港樓受益於全球量寬帶動水漲船高，早已脫離市民承擔能力，是受全球流動性驅動，但現時故事已變。港府放寬按保，變相支持500萬至1000萬元住宅的樓價，加上本地仍有需求，但他指這是「令大調整慢點，扭轉不了大局」，相信暫時重災區將是2000萬至5000萬元的住宅，像近期市場跌市信號漸強，「貝沙灣500萬至800萬元咁劈出來」。

本地精英港漂未必留港

他認為，本港的有識之士，像一些社會精英的泛民感到意興闌珊，覺得「香港不是他們心目中的往日香港」，心生去意；另一群組像港漂，「佢哋覺得無天理，喺街講普通話都要被人打，被人發現係大陸人都白眼」，在他們角度亦未必會留下來。

港未來兩三年難樂觀

本港社會事件由反修訂《逃犯條例》引爆，看似急病，但蔡金強認為實際上是疊加效應，「是不可避免的」。他指以往香港是一個最多「easy money （快錢）」的地方，極度受益於流動性，但隨着全球出現反全球化氣氛、中美迹近冷戰等情况，受益的城市往往民意爆發得更厲害。現時本港社會有廣大怨氣及不平衡，但大家已經無辦法重回平衡點及回復正常，不過「早爆好過遲爆，過程雖然極度痛苦，令人沮喪，就像大病，病發才能有所醫治」。

他又稱：「我唔係話香港再沒未來，但兩至三年內一定很難樂觀。」他認為現時可能除了香港政府和社會政治中立的一些有錢人外，不同派別人士都似乎不介意經濟轉差，短期內中央亦可能會讓香港「冷靜」，未必派糖，如此環境下「大孖沙」更難加大投資。

中國人善忘 社會撕裂非絕對

此外，談到現時社會撕裂嚴重，蔡金強認為不是絕對，他舉例稱，像台灣2014年太陽花事件後，民進黨一度連贏多場選舉，但至2018年又再失利，「中國人社會其中一個特色，就係無論台灣人、香港人、中國人，記憶都好短暫」。

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