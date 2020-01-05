中國技術追上 龐大市場具競爭力

看空中國經濟的主要理由是：中美貿易戰仍有很大不確定；「房住不炒」抑制了房地產對經濟的拉動；受制於經濟下行和大規模減稅降費，稅收收入銳減壓縮財政政策空間等。以部分中小銀行為代表的金融領域風險也不容小覷。

這些問題的確存在，中國經濟結構調整的陣痛期也還沒過去。但根據已經公布的先行指標，2019年GDP增速保持在6%或略高應無大礙。如果拉長時空維度看，內地經濟發展也仍有潛力。

改革開放初期，內地經濟更多是產業鏈上點的突破，比較優勢是量大價低。經過40多年發展，如今的內地經濟為全產業鏈生產，製造業體系完整、配套設施齊全，一體化全產業鏈體系具有相當的自我修復能力。在全球經濟放緩和貿易摩擦背景下，仍能保持6%左右的增幅就體現了宏觀經濟的內在穩定和市場機制的自我調節。

與剛融入全球化時中國角色相對固定於供應鏈中低端、優勢主要體現在成本端不同，雖然在科技創新與美歐等發達經濟體仍有差距，但在技術應用上，中國已經把巨大的市場容量轉化為強大的市場競爭力，並在某些共性技術層面具備了國際領先水準。

2018年專利申請量世界第一

根據世界知識產權組織的數據，2018年中國專利申請量居世界第一。全球5G專利，中國佔比達42%。科技含量的提高，反映出中國經濟的基礎能力和發展潛力的有機結合，在科技驅動的新全球經濟發展模式下居於相對領先位置。

中國擁有巨大的市場規模和應用場景，這在以數據治理為核心的新經濟時代，是其他國家和市場無法比擬的。以去年在港上市的阿里巴巴（9988）等為代表的電子商務的蓬勃發展便是最好的證明。2013年至2018年，中國電子商務行業交易額年均增長率達27%。

「十三五」收官之年 穩定壓倒一切

進一步開放的紅利也是看多中國經濟的重要理由。原先內地的對外開放以商品的流動為主要特徵，如今已轉向商品和要素雙流動型開放，下一步則將轉向規則等制度型開放，重點是推動規則、制度、管理標準等與國際全面接軌。經濟的開放程度與增長之間的正相關關係已經被理論和實踐充分證明。

2020年是中國全面建成小康社會和「十三五」規劃的收官之年，穩定壓倒一切，經濟增長保持在6%左右應是大概率事件。新年第一天，央行宣布全面降準，釋放逾8000億元流動性，政策維穩意圖明顯。

今年來看，中國經濟最大的不確定因素仍是中美貿易戰，科技戰、金融戰惡化的可能性也存在。不過，美方近日透露，美中將於本月15日達成第一階段協議，這對世界經濟和中國經濟無疑都是利好。

[馮其十 神州新形勢]