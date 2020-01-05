工信部向廣電網 授出5G頻段許可

不過基於廣電網屬初建的電訊商，加上其取得頻譜與中國移動接近，因此有傳廣電網與中移動（0941）合作建網。

料與中移動合作建網

內地流動電訊業向來由中移動、中聯通（0762）及 中電信（0728）三大電訊商主導。隨着工信部向廣電網授出頻段及試用，廣電網在內地16個城市建5G網絡。

根據在去年10月的內地媒體報道指出，廣電網的5G網絡涵蓋北京、上海、廣州及深圳等大城市，甚至新建的雄安新區做試點，總投資才為24.9億元（人民幣．下同），並且配備700兆赫頻譜作基本運作，結合廣播、電視及區融媒體去發展。

5年後全國基本網絡成形

不過，因應廣電網取得的頻譜與中移動現時取得營運的其中100兆赫頻譜接近，加上此前中聯通及中電信共建共享5G網絡已有基礎下，因此市場近期經常有傳，該新面世的廣電網5G網絡。在欠缺建網的巨大資本支持下，會聯同中移動去合作建設。同時廣電網的5G網絡會從今年開始，在完成清頻工作的40個大中城市陸續建網，到2025年整個覆蓋全國的基本網絡大抵會成形。