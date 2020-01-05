中興華為疑違國安 美聯邦委員會公眾諮詢

但是這未影響中興推出5G手機及設備的策略，該公司及華為更獲印度批准進行測試，同時亦已經推出手機測試市場反應。

5G概念股近周升幅顯著

今年普遍被市場視為進入5G世代的重要年份，各國正加緊籌備5G建網。2020年伊始，一眾與5G相關的手機及相關設備概念股如中興、摩比發展（0947）及小米（1810），更先後被投資者蜂湧入市追捧，在過去一周更分別升9.76%、11.43%及3.81%。

其他如通達集團（0698）等，股價更先大升後回軟。市場對美國此前出招封殺中興及另一5G設備供應商華為有所遺忘，但是實際上，美國仍然對在5G領跑的中興及華為加強防範。

華為入稟新奧爾良法院挑戰禁令

根據路透社引述美國聯邦通訊委員會的報道，將於2月3日為止，美國公共安全與國土安全局，會就通訊委員會旗下基金最終被禁向華為及中興等生產並危害國土安全的設備，作出最後判定前，聽取公眾的評論及意見，為期一個月。

此前，美國聯邦通訊委員會曾經在去年11月，一致通過禁止鄉郊電訊供應商運用政府的基金採購華為及中興的設備，華為則已經採取行動，於上個月向新奧爾良的法院，挑戰有關決定。

中興華為獲邀印度測試5G

不過，就算美國諸般阻攔，亦無阻中興在5G產品及市場方面的開拓。據網絡媒體《Light Reading》引述報道指出，印度政府在準備推出5G測試階段時，會邀請華為及中興一同參與，未有將兩家公司拒諸門外。

據了解，當地主要電訊營運商Bharti Airtel及Vodafone等公司，將用兩間中資電訊商的設備，進行測試。同時根據多份網絡媒體報道指出，中興亦已為迎接5G的商機，準備推出Axon 10s Pro 5G型號手機，並且已獲得內地批准入網， 但是現階段未有正式上市及發售日期。