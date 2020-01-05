串流平台打擊入場人次

美國全國影院業主協會（National Association of Theatre Owners）指出，2018年賣出的電影門票，較2009年少了1.2億張。北美電影觀眾減少之際，票房卻可以維持在110億美元以上，有賴於戲票價格近10年增加兩成。不過很多觀眾都不會購買正價票看電影。美國全國影院業主協會稱，影院的訂閱套餐趨於普及，限制了電影票價的平均升幅。

中國4套打入二十大

票房分析機構Comscore估計，2019年全球票房可望超過410億美元，北美以外市場的票房將增至超過300億美元創新高，反映北美以外的電影市場重要性提升。雖然2019年全球票房十大電影仍是由荷李活大片囊括。這十大賣座電影，美國本土票房約佔三至四成，並在海外市場大收旺場。與此同時，4套幾乎只有內地市場的中國電影，也打入了全球票房的20大之列。它們分別是排第11位的動畫片《哪吒之魔童降世》、12位的科幻片《流浪地球》、17位的《我和我的祖國》及20位的《中國機長》。

根據中國國家電影局的數據，2019年全國電影總票房642.66億元人民幣（717億港元），按年增長5.4%。國產電影總票房411.75億元，按年增長8.65%，市場佔比達64.07%。全年內地票房頭10大的電影，國產影片佔8部。

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