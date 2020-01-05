迪士尼去年稱霸全球影業 十大票房佔其7 美本土拋離對手

資料來源：CNBC、名利場、《華爾街日報》

在美國市場，迪士尼去年票房突破37.2億美元，打破其在2018年所創的30.9億美元票房紀錄，也是影業公司史上的最高票房。根據票房分析機構Comscore的數據，去年全美票房在112.6億美元左右，而迪士尼電影佔了當中的33.1%（見圖） ，使迪士尼成為歷來唯一雄霸美國三分之一個電影市場的影業公司。若連同去年3月迪士尼收購的20世紀霍士（20th Century Fox），迪士尼去年的美國電影票房收入，更相當於美國總票房收入的38%，拋離主要競爭對手華納兄弟（13.8%）和環球影業（13.4%）。

多次策略收購 成功壯大

過去10年，迪士尼在北美的市場份額一直穩步增加。在2008年，迪士尼僅佔美國票房的10.5％。

憑藉多次策略收購，將漫威（Marvel）和盧卡斯影業（Lucasfilm）等收歸旗下，使其電影版權不斷壯大。

回顧2019年，迪士尼推出大量賣座電影。去年4月迪士尼發行的《復仇者聯盟4：終局之戰》（Avengers: Endgame）在全球以28億美元的票房收入，超越2009年上映的《阿凡達》（Avatar），成為全球歷來票房最高的電影。這部分由於迪士尼為《復聯4》推出重映加長版，助其票房壓倒《阿凡達》。

迪士尼最近上映的《星球大戰：天行者崛起》（Star Wars: The Rise of Skywalker）在聖誕、新年期間也保持北美票房的優勢。《天行者崛起》在上月聖誕日的美國票房收入達3220萬美元，是史上第二高的聖誕票房，僅次於《星球大戰：原力覺醒》（Star Wars: The Force Awakens）在2015年聖誕日所創的4930萬美元紀錄。

復仇者聯盟4 史上最高票房電影

2019年也是迪士尼5年來，第四度在聖誕檔期發行《星戰》電影。根據Comscore的數據，自12月19日上映的《天行者崛起》，上映10天的全球票房已達7.24億美元，打入2019年全球年度票房榜十大。

去年十大賣座電影 7部迪士尼發行

去年全球最賣座的十大電影當中，只有3套並非由迪士尼發行。它們分別為SONY發行及迪士尼旗下漫威協助製作的《蜘蛛俠：決戰千里》（Spider-Man: Far From Home）、華納兄弟發行的《JOKER小丑》及環球發行的《狂野時速：雙雄聯盟》（Fast & Furious: Hobbs & Shaw）。

多家影業公司也有電影大失預算，包括派拉蒙（Paramount）發行的《未來戰士：黑暗命運》（Terminator： Dark Fate）及《雙子任務：疊影危機》（Gemini Man），以及SONY發行的《黑超特警組：反轉世界》（Men in Black: International）。受這些影片的票房拖累，導致美國去年整體票房收入按年倒退。

漫威電影不多 2020年料難續佳績

迪士尼將於2020年推出一系列大片，包括：《幻險森林奇航》（Jungle Cruise）、《花木蘭》（Mulan）、《黑寡婦》（Black Widow）、《永恆族》（The Eternals）、《1/2的魔法》（Onward）等。此外，與迪士尼合併的霍士也將推出《爆機自由仁》（Free Guy）、《夢斷城西》（West Side Story）及《皇家特工：第一任務》（The King's Man）等。不過《華爾街日報》指出，2020年迪士尼的漫威英雄電影不多，真人版電影陣容與2019年的《阿拉丁》及《獅子王》相比有所不及，預料迪士尼的表現難與2019年相比，使其競爭對手有望從迪士尼手上重奪一些市場份額。

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