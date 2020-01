迪士尼去年稱霸全球影業 十大票房佔其7 美本土拋離對手

資料來源:CNBC、名利場、《華爾街日報》

在美國市場,迪士尼去年票房突破37.2億美元,打破其在2018年所創的30.9億美元票房紀錄,也是影業公司史上的最高票房。根據票房分析機構Comscore的數據,去年全美票房在112.6億美元左右,而迪士尼電影佔了當中的33.1%(見圖) ,使迪士尼成為歷來唯一雄霸美國三分之一個電影市場的影業公司。若連同去年3月迪士尼收購的20世紀霍士(20th Century Fox),迪士尼去年的美國電影票房收入,更相當於美國總票房收入的38%,拋離主要競爭對手華納兄弟(13.8%)和環球影業(13.4%)。

多次策略收購 成功壯大

過去10年,迪士尼在北美的市場份額一直穩步增加。在2008年,迪士尼僅佔美國票房的10.5%。

憑藉多次策略收購,將漫威(Marvel)和盧卡斯影業(Lucasfilm)等收歸旗下,使其電影版權不斷壯大。

回顧2019年,迪士尼推出大量賣座電影。去年4月迪士尼發行的《復仇者聯盟4:終局之戰》(Avengers: Endgame)在全球以28億美元的票房收入,超越2009年上映的《阿凡達》(Avatar),成為全球歷來票房最高的電影。這部分由於迪士尼為《復聯4》推出重映加長版,助其票房壓倒《阿凡達》。

迪士尼最近上映的《星球大戰:天行者崛起》(Star Wars: The Rise of Skywalker)在聖誕、新年期間也保持北美票房的優勢。《天行者崛起》在上月聖誕日的美國票房收入達3220萬美元,是史上第二高的聖誕票房,僅次於《星球大戰:原力覺醒》(Star Wars: The Force Awakens)在2015年聖誕日所創的4930萬美元紀錄。

復仇者聯盟4 史上最高票房電影

2019年也是迪士尼5年來,第四度在聖誕檔期發行《星戰》電影。根據Comscore的數據,自12月19日上映的《天行者崛起》,上映10天的全球票房已達7.24億美元,打入2019年全球年度票房榜十大。

去年十大賣座電影 7部迪士尼發行

去年全球最賣座的十大電影當中,只有3套並非由迪士尼發行。它們分別為SONY發行及迪士尼旗下漫威協助製作的《蜘蛛俠:決戰千里》(Spider-Man: Far From Home)、華納兄弟發行的《JOKER小丑》及環球發行的《狂野時速:雙雄聯盟》(Fast & Furious: Hobbs & Shaw)。

多家影業公司也有電影大失預算,包括派拉蒙(Paramount)發行的《未來戰士:黑暗命運》(Terminator: Dark Fate)及《雙子任務:疊影危機》(Gemini Man),以及SONY發行的《黑超特警組:反轉世界》(Men in Black: International)。受這些影片的票房拖累,導致美國去年整體票房收入按年倒退。

漫威電影不多 2020年料難續佳績

迪士尼將於2020年推出一系列大片,包括:《幻險森林奇航》(Jungle Cruise)、《花木蘭》(Mulan)、《黑寡婦》(Black Widow)、《永恆族》(The Eternals)、《1/2的魔法》(Onward)等。此外,與迪士尼合併的霍士也將推出《爆機自由仁》(Free Guy)、《夢斷城西》(West Side Story)及《皇家特工:第一任務》(The King's Man)等。不過《華爾街日報》指出,2020年迪士尼的漫威英雄電影不多,真人版電影陣容與2019年的《阿拉丁》及《獅子王》相比有所不及,預料迪士尼的表現難與2019年相比,使其競爭對手有望從迪士尼手上重奪一些市場份額。

