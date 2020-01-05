資金避險 金價升至1552美元

盧楚仁：後市可見1800美元

其實自去年12月初美元走弱，黃金已開始獲資金追捧，自每盎司1460美元水平攀升，至去年底前升穿1510美元的去年初高位。資深外匯及商品獨立分析師盧楚仁認為，除了近期避險情緒需要外，投資者因應英國1月底開始脫歐進程，中美新一輪貿易談判等問題或出現風險，已開始部署入市購買黃金，另外中印經濟出現滯脹，令兩國投資者以黃金對抗通脹的需求進一步上升。在短期和長期因素皆對黃金利好下，他認為黃金後市還有不少升幅，每盎司可升至1700至1800美元。

彭博資訊商品策略師Mike McGlone指出，過去20年黃金在1月平均上升2.7%，為表現最佳的月份，若黃金可以達到過去5年平均的5.2%升幅，至2月時可見1600美元。不過，投行寶盛分析師Carsten Menke則認為，地緣政治不會有長久的影響，除非經濟或金融市場有廣泛的影響，否則較難維持上升。