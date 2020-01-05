資金避險 金價升至1552美元

【明報專訊】中東地緣政治風險上升，避險情緒升溫加速黃金上升，上周五金價每盎司收報1552美元，上升0.04%，自1月2日以來累升2.17%或33美元。據彭博社統計，截至上周五全球黃金交易所買賣基金（ETF）持有黃金已達到8160萬盎司，為去年11月11日以來高最的水平。上周五全球ETF持有黃金合共增加10.03萬盎司，以1月2日價格計算即有1.53億美元的資金流入黃金ETF，年初至今全球黃金ETF共增加了12.49萬盎司。美軍在上周五在伊拉克炸死伊朗革命衛隊精銳部隊「聖城旅」指揮官蘇萊曼尼，德國商業銀行分析師Daniel Briesmann認為，這是上周五黃金上升的唯一因素 。
盧楚仁：後市可見1800美元
其實自去年12月初美元走弱，黃金已開始獲資金追捧，自每盎司1460美元水平攀升，至去年底前升穿1510美元的去年初高位。資深外匯及商品獨立分析師盧楚仁認為，除了近期避險情緒需要外，投資者因應英國1月底開始脫歐進程，中美新一輪貿易談判等問題或出現風險，已開始部署入市購買黃金，另外中印經濟出現滯脹，令兩國投資者以黃金對抗通脹的需求進一步上升。在短期和長期因素皆對黃金利好下，他認為黃金後市還有不少升幅，每盎司可升至1700至1800美元。
彭博資訊商品策略師Mike McGlone指出，過去20年黃金在1月平均上升2.7%，為表現最佳的月份，若黃金可以達到過去5年平均的5.2%升幅，至2月時可見1600美元。不過，投行寶盛分析師Carsten Menke則認為，地緣政治不會有長久的影響，除非經濟或金融市場有廣泛的影響，否則較難維持上升。