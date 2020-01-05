美股高位回落 標指結束5周連升

恐慌指數一度急升27.58%

上周五公布的12月美國供應管理協會製造業指數報47.2點，不如市場預期的49點，亦是逾2009年6月的新低，地緣政治緊張以及經濟數據不利，道指周五下跌0.81%，報28,634點，標普500指數下跌0.71%，報3234點，納指下跌0.79%，報9020點。綜合全周，道指下跌0.04%，標普500指數下跌0.17%，納指上升0.16%。被稱為恐慌指數的波動指數昨日一度急升27.58%，升幅創8月以來最多，最終收市上升11.06%，報14.02點，為12月中美宣布將簽首階段貿易協議以來的高位。蘋果自300元新高回落0.97%，公司公布去年給予行政總裁庫克的獎金和股份比前年減少8%，至1.25億美元。不過地緣政治緊張帶動軍工股逆市上升，格魯曼上升5.43%，洛歇馬丁上升3.6%。

消息亦刺激油價上升，紐約期油周五收報每桶63.03美元，上升3.02%，接近去年4月時的高位。資深外匯及商品獨立分析師盧楚仁認為，除中東因素外，沙特阿美正計劃推出第二輪上市，市值約千億美元，沙特有誘因穩定油價，他亦看好油價會與美股一同上揚，預期油價稍為回調後，有力升至66.6美元，若能突破更可再挑戰去年的高位每桶76.9美元。

恒指夜期低水37點

港股ADR的油股亦受影響帶動做好，在伊拉克有業務的中國海洋石油（0883）ADR報13.26元，比港股高0.11%，中國石化（0386）ADR折合報4.79元，比港股周五收市高0.33%，惟中國石油（0857）ADR報4.02元，低於港股0.6%。ADR比例指數報28,374點，比香港收市低76.76點，或0.27%。恒指夜期跌0.1%，報28415點，低水37點。在伊拉克有業務的港股不多，其中長和（0001）在港口巴士拉有有兩個泊位，和記港口佔股51%，設施沒有宣布昨日停運，昨日ADR升0.79%，報73.51元。此外，聯合能源（0467）、安東石油服務（3337）及中海油，均在伊拉克經營業務，當中安東在當地取得的生意額最多（見表）。