Wetland首輪售出372伙近沽清 複式戶高見1860萬 貴絕天水圍

明報記者 甘潔瑩

Wetland於過去一周共收7370票、超額認購18.6倍，並於昨日正式開售。項目分兩組銷售，A組大手客於昨日早上率先揀樓，準買家須於昨日早上8時45分起到九龍環球貿易廣場報到，並進行抽籤，而A組買家最多可選購6伙（當中包括指定單位）。據悉，A組大手客時段共售出約90伙，佔該時段可供發售120伙的75%。

大手客重現 A組時段售90伙

中原地產高級資深營業董事方啟明表示，集團錄得最少4組大手成交，以即供現金價計，其中一組本地家庭斥資逾3000萬元購入「別墅8」地下、1及2樓共3伙。

而B組散客則於昨午12時45分報到，就現場所見，高峰時有近1000人在場等候，人龍曾排至商場的停車場，人頭湧湧。截至昨日晚上9時30分，連同A組大手時段售出的單位，Wetland以價單發售的375伙共售出372伙或99%，僅餘3個複式戶能未售出。

價單發售僅3複式未售出

Wetland首推單位幾近沽清，市場反應理想，其中2個單位更創出天水圍區新紀錄。市場消息指出，Wetland別墅8的3及5樓複式戶A室，屬1272方呎套4房單位，附設320方呎平台，位於項目的最前排，望濕地公園全景致，獲首置客以1860.57萬元購入，成交價打破同區嘉湖山莊景湖居11座頂層連天台複式戶，於2018年5月以1390萬元易手的高價紀錄，成天水圍新樓王，折合實呎14,627元。

最高實呎見18049元 天水圍新高

除複式戶以破紀錄價售出外，一個連天台特色戶成交呎價創天水圍屋苑呎價新高紀錄。市場消息，Wetland 23座10樓（頂層）A2室，實用913方呎，附設457呎平台及608呎天台，獲買家1647.89萬元購入，實呎18049元，打破同區居屋天麗苑一個實用212方呎單位，於2018年8月以343萬元（已補地價）、實呎16179元易手的高呎價紀錄，Wetland單位成交呎價較舊紀錄高1870元或12%。