新地插旗天水圍 區內10年首個新盤

新地亦於2014年以22.21億元投得毗鄰的天水圍112區項目，而112區項目將建20幢6層高中低密度住宅大廈、10幢10層高住宅連會所/商業大廈，另設6幢2層的洋房，住宅面積涉112.85萬方呎，涉及2031伙，而商業、會所等樓面約9萬方呎。

同區3項目共逾5400伙 僅次嘉湖山莊

除上述兩個項目外，新地亦於2015年投得港鐵天榮站上蓋項目，預計興建3幢42層住宅大樓，涉及約1600伙，3個項目合共建79幢物業。以物業座數而言，較區內指標屋苑嘉湖山莊58幢住宅大廈還要多，而3個項目涉及樓面323.9萬方呎、約5408伙，則僅次於嘉湖山莊，為天水圍區另一大地主。值得留意，除住宅外，新地於天水圍區內尚有一個商業項目，為橋頭圍商業項目，涉及樓面86萬方呎。

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