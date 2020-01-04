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2020年1月4日星期六
陸振球 樓市解碼
睇樓手冊
11月零售跌24% 歷來第二大跌幅 零售協會：12月跌幅收窄 料持續至農曆新年
九置傳拒減租 LV將關時代廣場分店
電訊商推手機升級計劃 提早鎖5G客
美股基金10年累升172% 強積金最佳
九毛九孖展317億 新石超購589倍
攜程傳來港上市 與港交所齊急升 內媒：已接觸多家中資外資投行
中證監否認叫停滬倫通
港航傳再裁數百員工
華置恒大投資去年錄16億未變現虧損
港燈傳有意澳門交易所上市
花旗籲買入 恒隆地產急升4.98%
銀聯微信合作 冀打通支付二維碼
三「DQ股」申覆核 欲推翻聯交所決定
憂伊朗阻運油 油價急漲 環球股市挫 道指開市跌逾360點
蘋果股價拆股後首破300美元
美製造業收縮加劇 ISM逾10年最低
CCL全年升2.1% 海嘯後最小升幅 豪宅連跌6周蒸發3.44% 10個月新低
美孚凸海戶2030萬 低市價14%易手
15 Western Street折實均呎逼2.8萬 低同區7%
Wetland Seasons Park一周收7370票 近4個月最勁
鄧成波家族屯門棕地申建307伙
循理會3817萬購新蒲崗萬迪廣場2伙
陸振球：人幣升 未必利好港樓市
周末睇樓好去處
Wetland Seasons Park 前臨濕地公園 低密度招徠
大自然觀鳥天堂 生態旅遊熱點
新地插旗天水圍 區內10年首個新盤
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【明報專訊】（請看附圖）
[陸振球 樓市解碼]
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