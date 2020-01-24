鄧成波家族屯門棕地申建307伙

長實鳳園項目申增住宅數目

長實（1113）就大埔鳳園、毗鄰同系嵐山的一幅綜合發展區用地的項目，提供優化發展方案，擬建5幢28至30層高住宅大廈，部分樓宇較原先高1層，擬建單位數目由1462伙，輕微增加至1470伙，涉及住用樓面約74.9萬方呎。另由裕景興業或相關人士持有的深水埗欽州街56G至56H及56J至56K號舊樓，正對同系西九龍中心，佔地2744方呎，向城規會申請以9倍地積比發重建為酒店，提供70間酒店房間，涉2.47萬方呎。

此外，再有財團或業主就工廈申請活化工廈，並同為觀塘區工廈。其中位大業街33號英倫倉，申請放寬兩成地積比至14.4倍，計劃重建1幢28層高商廈，總樓面約16.59萬方呎。香港浸信會醫院亦就大業街4號工業大廈，放寬兩成地積比，計劃重建1幢32層高大廈，作日間門診診所及醫療中心用途，涉約8.64萬方呎。鴻圖道86號大偉工業大廈業主則計劃全幢改裝作「酒店（青年寄宿處）」用途，涉4.15萬方呎。