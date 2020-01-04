Wetland Seasons Park一周收7370票 近4個月最勁

Wetland Seasons Park今日發售首批381伙，包括375伙以價單發售及6幢洋房招標，發展商表示，項目至前晚截止，一周累收7370個購樓意向登記，以375伙計，超額認購18.6倍，當中157個來自地產代理或營業員登記。資料顯示，對上一個收票最多新盤，為去年9月推售的映日灣，當時首輪9日共收逾8900票，超額認購逾24倍，成為去年新盤收票王第二位。

維港頌連錄兩宗撻大訂個案

另方面，長實（1113）北角維港頌上載新銷售安排，兩個於上月24日撻大訂的單位，安排於1月13日起招標發售、並於3月31日截標。上述維頌頌撻大訂單位為1座12樓A室，實用面積1504方呎，於2017年10月以7354.8萬元成交，買家亦已簽正式買賣合約，但上月24日取消交易，料遭沒收15%訂金涉1103.2萬元。土地註冊處顯示，登記買家以達美企業（中國）有限公司名義購入，公司董事為苗宏，料屬內地背景人士。而屋苑8座23樓A室，實用面積1322方呎，於2017年4月以5449萬元成交，但買家同於上月24日撻大訂，料同遭沒收15%訂金涉817.4萬元，意味上述兩個單位的買家，合共遭殺訂逾1920萬元。