15 Western Street折實均呎逼2.8萬 低同區7%

213呎開放式戶594萬入場

15 Western Street昨日公布的首張價單，涉及20個開放式、30個一房單位，實用面積213至344方呎，定價平均實呎約33,237元，扣除最高16%優惠，包括11%「120天即供付款計劃」優惠、2%置業折扣、2%印花稅津貼、1%「香港萬客會」會員優惠，折實平均實呎27,919元。

若對比區內近年新盤開價，在2018年9月份，即約一年多前，藝里坊‧1號首張價單折實均呎29,988元，15 Western Street較藝里坊‧1號首批定價低約7％；而新世界（0017）2017年11月首推的瑧蓺，當時首批折實實呎則為28,508元，亦較15 Western Street為高。

萬科（香港）執行董事周銘禧形容開價為「2020年開市價」，並指是參考同區同等質素的新盤價錢及考慮到現時市况，相信定價合適，將視乎情况再決定加推數量。他又稱，項目昨天起收票，期望最快下周首輪銷售。就價單所見，今批單位售價最平為3樓C室，實用213方呎，開放式間隔，定價707萬元，折實593.9萬元，折實實呎27,883元；另呎價最平為實用344方呎一房戶，定價1039.6萬元，折實873.3萬元，實呎25,387元。

昨起收票 最快下周開售

購買開放式單位買家可以優惠價500元換購變形家俬套裝，發展商又會為所有買家送出「業權契據費用」。周銘禧又稱，價單內50個單位全數折實低於1,000萬元，20個低於800萬元（可承做九成按保）。此外，發展商會提供最高八成一按，息口為P減2.6厘（P為5.25厘），買家亦可選用發展商二按，最高樓價三成，首兩年免息免供，其後為P（P為5厘）。