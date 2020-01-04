美孚凸海戶2030萬 低市價14%易手

另外，天水圍嘉湖山莊再錄一宗2房戶跌破500萬元成交。中原區域營業經理伍耀祖指出，麗湖居4座中層E室，實用446方呎，原業主新近減價53萬元或一成後，以475萬元沽出，實呎1.06萬元，屬屋苑近日另一宗2房跌破500萬元成交。不過，原業主早於1998年以125萬元買入單位，帳面仍大賺350萬元或2.8倍。

嘉湖2房再錄跌穿500萬成交

港島指標屋苑太古城今年已錄2宗成交，中原資深分區營業經理王秀芬指出，齊宮閣低層實用702方呎B室3房戶，以1328萬元易手，實呎1.89萬元；原業主1997年底以555萬元購入，帳面賺773萬元或1.4倍。另香港置業助理分區董事劉浩勤指，將軍澳南豐廣場新錄今年首宗成交，屋苑1座中層實用419方呎F室2房戶，原業主放盤約半年，新近減價45萬元或6%後，以655萬元沽出、實呎1.56萬元；原業主2006年以165萬元購入單位，帳面賺490萬元或近3倍。