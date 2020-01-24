CCL全年升2.1% 海嘯後最小升幅 豪宅連跌6周蒸發3.44% 10個月新低

明報記者 林可為

翻查紀錄，除2008年底CCL相對2007年底，因金融海嘯關係而錄得按年跌幅15.2%，CCL過去10年基本一直處於升軌，當中2009年底CCL相對2008年底，更錄得「報復式」升幅達28.97%，是10年來按年升幅最強勁的一年。去年6月CCL更首破190點，創出歷史最高紀錄，其後隨着中美貿易戰持續，以及反修例風暴愈演愈烈下，CCL亦反覆回落。

去年6月首破190點後反覆回落

至於社會氣氛未見明顯改善下，最新公布的CCL三大整體指數雖然齊升，但升幅輕微，除CCL最新報178.13點、按周升0.24%外；反映大型屋苑樓價走勢的CCL Mass報179.98點、按周升0.28%；CCL（中小型單位）報178.68點，按周升0.30%。同時，反映豪宅樓價走勢的CCL（大型單位）最新報175.28點，為41周、即逾10個月來新低紀錄，按周跌0.09%。事實上，近期豪宅樓價明顯下調，連跌6周即約1個半月合共3.44%。

若以特首林鄭月娥去年10月中發表施政報告後9周計，三大整體指數4次齊跌、5次齊升，當中CCL累跌0.49%；CCL Mass累升0.13%；CCL（中小型單位）累升0.03%。至於CCL（大型單位）則呈七跌兩升格局，9周計累跌3.09%。四大分區方面，以九龍表現最差。最新公布的九龍CCL Mass報172.13點，成42周即逾10個月新低，按周跌1.17%，跌幅更為17周即逾4個月最大；港島CCL Mass報188.54點，按周升0.39%。新界兩區樓價走勢則回穩，新界東CCL Mass報189.82點，按周升0.68%，連升3周共1.87%；新界西CCL Mass報164.23點，按周升2.00%，升幅是75周即逾18月來最大。

業界料新春後現小陽春

另美聯住宅部行政總裁布少明表示，反修例風波引發的社會事件料將逐漸平息，市場累積的購買力，或在農曆年後出現「小陽春」。布少明估計，1月至2月樓價或將微跌1%，但政府放寬九成按保將利好樓市，特別是600萬至1000萬元單位，預料次季起樓市漸入佳境，今年全年樓價料有5%升幅。