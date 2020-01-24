美製造業收縮加劇 ISM逾10年最低

企業CEO最憂經濟陷入衰退

不過美國企業的CEO正憂慮經濟將陷入衰退。商業研究組織世界大型企業研究會（Conference Board）的一項調查顯示，踏入2020年，美國和全球企業CEO最擔心的事，就是經濟衰退。2019年，經濟衰退風險在美國企業CEO所擔憂的事項中排名第三。

世界大型企業研究會首席經濟學家Bart van Ark稱，2019年全球GDP增速由2018年的3%下滑至2.3%，令企業高層感受到壓力。貿易及氣候變化等一系列問題的不確定因素，令他們更為焦慮。企業高層的擔憂無論是否合理，都可能對經濟產生影響。這種擔憂可能成為一種自我實現的預言，畢竟美國股市在2019年底接近歷史最高位，令市場憂慮將出現回調。儘管中美有望簽署首階段貿易協議，人們對全球貿易形勢仍心存擔憂。不過世界大型企業研究會預計，今年全球經濟增速將略為加快至2.5%。

（綜合報道）

[國際金融]