蘋果股價拆股後首破300美元

【明報專訊】市場看好蘋果的AirPods等可穿戴設備的需求，以及串流媒體電視等訂閱服務的收入，加上5G iPhone可望於今秋上市，華爾街中人預期iPhone將迎來「超級周期」。蘋果在周四的2020年首個交易日股價升穿300美元大關，是2014年拆股以來首次。與去年初的142.19美元股價相比，升幅超過1倍，市值飆升至1.33萬億美元。蘋果去年股價升86%，是10年來表現最好的一年，大幅拋離標普500指數的29%升幅。蘋果股價昨早段隨大市輕微回落。
券商Wedbush將蘋果股票評級，上調至「跑贏大市」，並將目標價調高至350美元。Loup Ventures始創合伙人Gene Munster預期，蘋果為2020年表現最佳的「FAANG」強勢股，認為蘋果的公允價值為 350至400美元。
三星5G手機市佔率達53.9%
此外，三星電子昨表示，2019年旗下5G手機的全球銷量達到670萬部，當中包括Galaxy S10、Galaxy Note 10、Galaxy A90及Galaxy摺疊屏手機5G版。據市場調查機構Counterpoint Research統計，去年11月三星在全球5G智能手機市場的份額高達53.9%，預計5G手機銷量佔比，將由2019年的1%提高到今年的18%。
三星計劃通過上半年上市的Galaxy S系列新產品，鞏固其在5G市場的領先優勢。此外，三星還計劃首季在本土市場推出首款支持5G的平板電腦Galaxy Tab S6 5G版。