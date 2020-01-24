蘋果股價拆股後首破300美元

券商Wedbush將蘋果股票評級，上調至「跑贏大市」，並將目標價調高至350美元。Loup Ventures始創合伙人Gene Munster預期，蘋果為2020年表現最佳的「FAANG」強勢股，認為蘋果的公允價值為 350至400美元。

三星5G手機市佔率達53.9%

此外，三星電子昨表示，2019年旗下5G手機的全球銷量達到670萬部，當中包括Galaxy S10、Galaxy Note 10、Galaxy A90及Galaxy摺疊屏手機5G版。據市場調查機構Counterpoint Research統計，去年11月三星在全球5G智能手機市場的份額高達53.9%，預計5G手機銷量佔比，將由2019年的1%提高到今年的18%。

三星計劃通過上半年上市的Galaxy S系列新產品，鞏固其在5G市場的領先優勢。此外，三星還計劃首季在本土市場推出首款支持5G的平板電腦Galaxy Tab S6 5G版。

（綜合報道）

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