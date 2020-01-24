憂伊朗阻運油 油價急漲 環球股市挫 道指開市跌逾360點

雖然美股急跌，恒指夜期卻靠穩，至今早零時報28,482點，高水29點。

去年9月沙特遇襲後，因產能中斷的情况未如預期嚴重，油價隨後回落。不過倘中東地緣政治緊張形勢再次升溫，可導致油價持續上漲，增加消費者和企業的汽油成本，從而對環球經濟構成威脅。由於大量原油經中東地區出口，石油交易商恐美國與伊朗在伊拉克的衝突會帶來連鎖反應。各國消費者對不同等級石油的需求，也可能使尋找替代供應比預期困難。

日圓金價升 恒指夜期逆市靠穩

雖然今次沒有石油設施受到影響，但事件加劇了美國與伊朗之間的緊張關係。AxiTrader首席亞洲市場策略師Stephen Innes表示，美方的舉措可能引發另一場中東戰爭。市場關注到伊朗會否報復，加劇了其他國家可能捲入武裝衝突的擔憂。

大華繼顯（香港）執行董事梁偉源稱，美國發動襲擊後可能會招致伊朗報復，投資者擔心局勢惡化。市場期望在周末之前降低風險，由於過去一個月股市上漲了很多，所以任何壞消息都會成為沽貨獲利的原因。道明證券亦指出，風險偏好已經惡化，市場狀况很大程度取決於是否有報復行動。

一些交易員警告，在油組與俄羅斯等盟友的加碼減產措施維持至今年3月之際，若美國與伊朗的緊張形勢升級，原油價格可能大幅上漲。Covenant Capital投資總監Edward Lim稱，美伊衝突突顯了油市的地緣政治風險，預料油市在2020年的首兩季可能出現供應短缺。

油組第二大產油國伊拉克 緊張加劇

空襲令伊朗及伊拉克的緊張形勢加劇。彭博數據顯示，兩伊上月的每日產量合計超過670萬桶石油，相當於油組產量的五分之一以上，伊拉克在油組內，更是僅次於沙特的第二大產油國（見表）。兩國的原油出口也要依賴由伊朗控制的霍爾木茲海峽。這狹窄的油氣運輸瓶頸，在中東緊張形勢惡化時往往成為焦點。

（綜合報道）

[國際金融]