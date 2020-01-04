花旗籲買入 恒隆地產急升4.98%

同時母憑子貴，其母公司恒隆集團（0010）亦同步升4.62%，重返20元大關，收報20.4元。

目標價調高至21.1元

恒隆系將於1月21日公布全年業績，目前市場正觀望該系的內地高檔商場及新開業的昆明恒隆廣場開業後的表現。

同時，花旗的報告更為恒隆地產「護航」，形容該股會是削減奢侈品進口關稅後、內地催谷內需的主要受惠者，更形容其為唯一在內地專攻高檔零售的股份，加上內地的租務增長遠超過2020年度的利息開支，有望驅動每股派息增長，現行該股的股息率高達4.4厘，股價較每股資產淨值折讓五成，該行認為吸引。

除唱好恒隆外，花旗昨日亦重申新鴻基地產（0016）、新世界（0017）、九倉置業（1997）「買入」評級，並且將希慎（0014）的評級由中性調升至買入。

該行展望2020年對香港的零售業持樂觀看法，預期當社會不穩的情况穩定下來，零售業經營有望改善。而該行估計，2020年1月份本港樓市會至2019年6月高峰下跌7至8%，若果跌幅逾10%，政府有機會撤減15%印花稅。

整體而言，該行預期住宅價格會自今年2月起銷售高峰期時再度回升，全年估計升5至10%。