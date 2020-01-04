華置恒大投資去年錄16億未變現虧損

此外，集團指出，在上財年無確認任何來自恒大股份之股息收入。在12月初，恒大披露議決派發年度股息每股1.419元（人民幣，下同，約1.578港元），而作為許家印的「鋤DEE會」好友的華置大股東劉鑾雄、其妻兼華置執董陳凱韻（甘比）及華置於今年8月23日曾披露共同持有約11.73383億股，變相大劉等人及公司收息16.65億元。據恒大的公告，相關股息收入料於今年2月26日或之前派發予股東。

累計未變現收益為50億元

集團在上財年同時出售若干證券投資及財資產品，當中主要包括債券，預計帶來已變現收益淨額約1.835億港元，將於2019財年的損益中確認。至於餘下之證券投資及財資產品，預計公平值變動的未變現收益淨額約10億港元，將於2019年度的損益中確認。

此外，融創（1918）公布，12月實現合同銷售金額約556.4億元，按年增長25%，12月的合同銷售均價為每平方米14010元，按年跌7%。2019年集團累計實現合同銷售金額約5,562.1億元，按年增長21%。