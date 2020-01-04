港航：會據運營需求不時調整

空運牌照局去上月初對港航附加兩項條件，包括進行注資及改善現金流。雖港航後獲海航注資，並獲當局決定暫時不對其作進一步行動，但報道分析指，截至今年1月1日止港航約有3481名員工，飛機數量由39架減至28架，而港航仍然要繼續削減成本以避免再次資金短缺。

港航在本周二（31日）傳出裁員消息，據報指港航裁走最少20名員工。當時公司發言人表示，港航每年會評估員工表現，確保有最優秀的員工配合公司發展目標。另一方面，港航來往溫哥華及洛杉磯的兩條長途航線將分別在下月12日及8日起停辦。根據機管局網站，港航在上周五（27日）至昨日的一周內，至少有逾18班機取消，當中包括部分前往沖繩的HX6652班次、前往南京的HX208班次及前往天津的HX362班次。