【明報專訊】《南華早報》昨報道指，由於未來一至兩個月內港航會逐漸停辦多條航線，相關機組人員工作機會將因此減少，而港航為削減成本有可能會再度裁員，或涉數百個職位。報道同時根據國泰航空（0293）2017年5月的大規模轉型的案例估計，港航如要進一步控制成本，可能會裁減約600個員工。本報昨向港航查詢現有員工人數及未來削減員工的計劃，公司未有正面回應，僅表示港航會根據運營需求不時調整員工人數，現時亦運作正常，有足夠的員工維持日常運作，可以為所有顧客提供最佳服務。
港航：會據運營需求不時調整
空運牌照局去上月初對港航附加兩項條件，包括進行注資及改善現金流。雖港航後獲海航注資，並獲當局決定暫時不對其作進一步行動，但報道分析指，截至今年1月1日止港航約有3481名員工，飛機數量由39架減至28架，而港航仍然要繼續削減成本以避免再次資金短缺。
港航在本周二（31日）傳出裁員消息，據報指港航裁走最少20名員工。當時公司發言人表示，港航每年會評估員工表現，確保有最優秀的員工配合公司發展目標。另一方面，港航來往溫哥華及洛杉磯的兩條長途航線將分別在下月12日及8日起停辦。根據機管局網站，港航在上周五（27日）至昨日的一周內，至少有逾18班機取消，當中包括部分前往沖繩的HX6652班次、前往南京的HX208班次及前往天津的HX362班次。