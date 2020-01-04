攜程傳來港上市 與港交所齊急升 內媒：已接觸多家中資外資投行

昨日內媒再報道，指攜程正計劃赴港第二上市，且已接觸多家中資及外資投行。消息利好港交所及在美國中概股表現，港交所昨日在大成交下，盤中一度突破270元大關，收市報266.6元，升2.38％。

明報記者 馬迪帆

內地騰訊新聞《一線》昨報道，攜程計劃回港第二上市，並於最近陸續接觸了多家中資及外資投行，但暫未正式挑選安排行。周四彭博社報道，港交所正與攜程及網易洽談第二上市後，當日攜程在美股價大漲一成，報36.97美元。網易亦升7.2%，報328.7美元。中概股全線均做好，同日微博升10.2%，百度升9.4%，拼多多升9%。

攜程美股價大漲一成

港交所昨最多曾升3.8%至270.4元，自去年7月底以來再觸及270元大關（見圖1），收市報266.6元，升2.38%，成交急增至29億元。

美銀證券報告認為，若此次第二上市可成事，估計兩公司發行港股集資規模將在10億美元至20億美元間（約78億港元至156億港元）。

大摩料港股今年日均成交1100億

中概股上市潮初見雛形，摩根士丹利認為利於交易所交投表現。該行發布報告，預測今年港交所日均交投可達1100億元水平，不計港股通亦可高達970億元。

根據報告，計入港股通，去年港股日均成交僅錄得870億元，按年跌近兩成。

大摩預測今年成交高企，部分由於港股市值自阿里上市後大幅上升，另一方面則因新經濟股份若湧入本港，將可帶動換手率。

大摩分析指出，港股交投不振，部分是因多數股票的換手率不高，即是股東往往偏愛「坐貨」，但新經濟股則不同。而所謂換手率，即是以其近3個月日均成交作基礎，乘以250，再除以股份總市值計算得來。

舉例而言，港股平均換手率僅有56%，阿里換手率則高達125%。排名前10的內地在美ADR換手率更高達131%，若回港上市，對交投帶動可想而知。

自阿里上市後，科網公司、尤其是不同投票權架構（WVR）公司，亦正逐漸成為交投主力，12月份單是3隻W股的成交，已佔港股成交（不計北水）的9%（見圖2）。

美銀：攜程網易影響難比阿里

但亦非人人看好第二上市刺激作用，美銀證券報告認為，網易及攜程在規模上遠遠小於阿里，即使發行港股，對市場整體的影響未必可媲美去年阿里的作用。

不過，該行亦同意，再有第二上市可提振港股投資氛圍。