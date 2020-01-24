九毛九孖展317億 新石超購589倍

開年不足一星期亦出現新科「超購王」身影，影視股新石文化意外跑出，截至昨日券商孖展超購589倍，已相當於去年「超購榜」排行第三。該股同為招股第4日，據5家券商資料，共錄得108.9億元孖展。其中耀才借出30億元，輝立借出56億元，信誠借出15億元，富途借出7.54億元，時富借出3350萬元。新石文化規模細小，公開發售集資額僅1850萬元。根據招股書披露，公司今年下半年計劃播一部革命劇，明年將首播3部電視劇，類型包含革命、家庭倫理及傳奇。

赤子城兩日跌幅均逾一成

至於去年的「超購王」赤子城（9911），昨日跌13.1%至2.39元，自首日高開後，連續兩日跌幅逾一成。

獲藝人劉嘉玲捧場的廣告營銷股艾德韋宣錄得11.94億元孖展，該股公開發售集資額4680萬元，相當於暫時超購25.5倍。九毛九、新石文化新股認購將於下周三（1月8日）截止，艾德韋宣認購則將於下周四（1月9日）截止。