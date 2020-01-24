美股基金10年累升172% 強積金最佳

去年港股基金回報13% 跑輸美歐

若以截至去年9月底的強積金淨資產值9049.62億元，以及2018年底的強積金總參與人數436.5萬人計算，即去年每名強積金成員平均賺2.61萬元。香港打工仔偏好港股，港股基金佔整體強積金基金資產36%，佔比是各基金類別中最大的，不過去年港股基金回報只有13.3%，跑輸美股基金、歐股基金、亞太區股票基金等。過去10年，港股基金累計上升52.79%，表現雖然好過中國股票基金的44.5%和大中華股票基金的46.77%，不過亦跑輸美股、歐洲和日股基金。

單計個別基金，去年表現最好的全是大中華基金，上升最多的是中銀保誠的中國股票基金，上升35.46%。不過以過去10年計算，表現最好的全是美股強積金，萬通的美股基金上升182.25%。港股基金則以永明強積金的港股基金中表現最好，10年來累計錄得116.5%回報。

恒指連升5周 半年來最長升浪

港股昨日高開逾300點，曾高見28,883點挑戰兩萬九，不過A股自8個月的高位回吐，拖累港股掉頭向下， 收市報28,451點，跌92點或0.32%，國指報11253點，下跌0.59%，主板成交增至979億元。總結全周，恒指和國指分別上升0.8%和0.53 %，均連升五周，創半年以來最長的升浪。

港元隔夜拆息跌至1.972厘

年結過後資金流動性放鬆，港元拆息繼續回落，隔夜拆息跌至1.972厘。港匯一度升至7.777，創2017年4月底以來新高，昨晚9時報7.7782，上升101點子（1元等值1萬點子）。